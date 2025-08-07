Piotr Bawolski, CFA, dyrektor ds. klientów strategicznych, Michael/Ström DM
Minister finansów zaprezentował Osobiste Konto Inwestycyjne, na którym wszystkie inwestycje do kwoty 100 tys. zł mają być zwolnione z tzw. podatku Belki. Powyżej tej kwoty ma obowiązywać podatek od aktywów wynoszący 0,8 lub 0,9 proc. zamiast dotychczasowych 19 proc. od dochodu.
Jeśli te założenia zostaną utrzymane, to właściwie każdy rodzaj inwestycji do 100 tys. zł z wykorzystaniem OKI będzie uzasadniony, bo do tej kwoty podatek od aktywów nie będzie pobierany. Niemniej dla inwestycji powyżej 100 tys. zł zapłacimy go niezależnie od wyników osiąganych na rachunku. Żeby zakładany podatek w wysokości 0,8–0,9 proc. wartości aktywów był niższy od aktualnie pobieranych 19 proc. od osiągniętego dochodu, rentowność inwestycji musiałaby wynosić co najmniej 4,2–4,7 proc. w skali roku (w zależności od wysokości podatku od aktywów). Jeżeli będzie niższa lub przyniesie straty – zapłacimy od inwestycji prowadzonych na OKI wyższy podatek niż w przypadku tradycyjnej formy.
Wydaje się więc, że Osobiste Konto Inwestycyjne będzie świetnym rozwiązaniem dla klientów budujących samodzielnie portfel obligacji korporacyjnych. Aktualnie większość oferowanych emisji ma marże z przedziału 3,5–4,5 proc., więc nawet w przypadku spadku stawek WIBOR w okolicy 4,0 proc. potencjalne oszczędności podatkowe dla portfela pracującego na ok. 7,5–8,0 proc. mogą być naprawdę istotne. Inwestując w obligacje korporacyjne pamiętać należy oczywiście o odpowiedniej dywersyfikacji, żeby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko niewypłacalności emitentów.
Nie ma problemu ze sprzedawaniem polskiego długu. Tegoroczne potrzeby pożyczkowe są już sfinansowane w 90 proc.
Osobiste Konto Inwestycyjne może stać się skutecznym katalizatorem zwiększenia płynności na rynku Catalyst, zwłaszcza w przypadku rozpoznawalnych emitentów – mówi Andrzej Bebłociński, ekspert z Trigona.
W ciągu dekady koszty obsługi zadłużenia USA mają wzrosnąć o 80 proc., do 1,8 bln USD rocznie – wynika z prognoz Biura Kongresu do spraw Budżetu. Wbrew pozorom nie oznacza to katastrofalnej zmiany. Ale tylko dlatego, że sytuacja USA zła jest już teraz.
Spadające stopy procentowe i marże mogą zniechęcić część inwestorów do obligacji korporacyjnych, ale nie będzie to fundamentalny problem tego rynku – mówi Szymon Gil, doradca inwestycyjny w Michael/Strom DM.
W drugiej połowie roku realnie do ośmiu firm może przeprowadzić emisje obligacji na podstawie prospektów, z czego dwie to potencjalni debiutanci. Z drugiej strony, część firm wycofuje się z planów emisji.
Nowe oprocentowanie 1-rocznych obligacji wyniesie 5 proc., a dwuletnich 5,15 proc. - Marże pozostawiliśmy na niezmienionym, atrakcyjnym poziomie - deklaruje resort finansów.