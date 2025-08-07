Inwestycje
Złoto i srebro z KGHM w ofercie Mennicy Skarbowej

Mennica Skarbowa podpisała umowę z KGHM, na mocy której rozpoczęła sprzedaż złota i srebra wydobywanego i produkowanego przez koncern klientom indywidualnym. Dotąd metale szlachetne od KGHM były dostępne dla klientów biznesowych.

Publikacja: 07.08.2025 09:10

Foto: Bartek Sadowski/Bloomberg

Przemysław Szubański

Od początku 2025 roku ceny metali szlachetnych wykazują stabilny trend wzrostowy. Cena złota wzrosła z poziomu ok. 2 700 USD za uncję na początku stycznia do ok. 3 372 USD w sierpniu br., co oznacza ponad 20 proc. wzrost od początku roku. Srebro, które rozpoczęło rok na poziomie około 29 USD za uncję, osiągnęło w lipcu wartość ok. 39 USD – to wzrost o około 34 proc., napędzany rosnącym popytem inwestycyjnym oraz przemysłowym.

Mennica liczy na wzrost sprzedaży srebra

KGHM jest drugim największym producentem srebra na świecie. Metal w postaci gąsek jest zarejestrowany pod marką KGHM HG i posiada certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej COMEX oraz certyfikaty Dobrej Dostawy, wystawione przez London Bullion Market Association. W 2024 roku spółka rozpoczęła również produkcję sztabek złota, które zyskują uznanie na rynku dzięki potwierdzonej jakości i krajowemu pochodzeniu.

Mennica Skarbowa oferuje złote i srebrne sztabki KGHM o różnej gramaturze: od 1 uncji do 1000 g. Produkty wytworzone w Polsce, w Hucie Miedzi Głogów można kupić w oddziałach stacjonarnych Mennicy Skarbowej na terenie całego kraju oraz online.

  Podpisanie umowy z KGHM to kolejny krok w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa dostaw dla naszych klientów. Złoto wydobywane i produkowane przez KGHM na terenie Polski to absolutny ewenement w historii branży w Polsce. Jesteśmy świadkami, kiedy na rynku pojawiło się polskie złoto z polskiej kopalni. Dla nabywcy takiego złota będzie to miało nie tylko wymiar inwestycyjny, ale i kolekcjonerski, ponieważ wydobycie złota przez KGHM jest dzisiaj ograniczone. Dlatego też polskie, złote sztabki będą sprzedawane tylko u dwóch dystrybutorów w Polsce, w tym w Mennicy Skarbowej jako największego dilera złota inwestycyjnego w kraju. Dzięki tej współpracy  oferujemy od dzisiaj naszym klientom również produkty ze srebra wyprodukowane w Polsce. To oznacza, że szybciej i skuteczniej reagować będziemy na skoki popytu, uzupełniając nasze magazyny bez opóźnień. KGHM jest światowym potentatem, jeśli chodzi o wydobycie i produkcję srebra. Dlatego z drugiej strony liczymy także, że dzięki dostępowi do bogatej oferty produktów wykonanych z tego surowca zanotujemy w tym segmencie szybki wzrost. Obecnie w naszej strukturze sprzedaży produkty ze srebra stanowią zaledwie 2,3 proc., a przecież nadal jest ono stosunkowo tanie i moim zdaniem jego cena jest niedoszacowana  – komentuje Adam Stroniawski, dyrektor zarządzający w Mennicy Skarbowej.

Rekord sprzedaży złota i srebra w 2024 r.

W 2024 roku Mennica Skarbowa sprzedała łącznie 2,8 tony złota oraz 7,5 tony srebra, osiągając rekordowe wyniki sprzedaży. Największym zainteresowaniem wśród klientów Mennicy Skarbowej cieszą się sztabki złota o masie 1 uncji oraz 100 gramów, a także złote monety uncjowe. Wśród srebra prym wiodą 1-ucjowe monety bulionowe, takie jak: „Australijski Kangur”, „Wiedeński Filharmonik” i „Kanadyjski Liść Klonowy”.

Złote sztabki i monety stanowią podstawowy wybór inwestorów indywidualnych, natomiast srebro wybierane jest zarówno przez początkujących, jak i bardziej doświadczonych inwestorów, jako forma dywersyfikacji portfela.

