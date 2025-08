PMI urósł, ale wciąż wygląda mizernie. Co z innymi danymi?

– Lipcowe dane sugerują jednak przynajmniej tyle, że najgorszy moment obecnego spowolnienia gospodarczego mógł już minąć, ponieważ spadki produkcji, liczby nowych zamówień oraz zatrudnienia osłabły, a prognozy na najbliższe 12 miesięcy uległy poprawie – ocenia Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence.

Inflacja zaskoczyła w górę

Piątkowe dane o PMI nie zaskoczyły, czego nie można powiedzieć o szybkim odczycie inflacji w lipcu, podanym w czwartek przez GUS. Roczna dynamika cen spadła do 3,1 proc. r./r., co było pewnym rozczarowaniem względem średniej prognoz (2,9 proc.). Z drugiej strony, to najniższy odczyt od czerwca 2024 r., pierwszy od tamtego czasu w przedziale wahań wokół celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.).

- Nie można jednak mówić o sukcesie i sprowadzeniu inflacji do celu. Cel bowiem jest ustawiony na stabilności cen, a nie na równoważeniu silnych wzrostów jednych produktów (częściowo żywność) spadkami cen innych produktów. Najsilniej nadal na inflację będą działać ceny usług – ocenia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Realny wzrost płac ponad 5 proc.

Czy kolejne dane z gospodarki, które poznamy w sierpniu, przyniosą niespodzianki? Zgodnie ze średnią prognoz ekonomistów dla „Parkietu”, sprzedaż detaliczna w lipcu urosła o 3,2 proc., mocniej niż w czerwcu (+2,2 proc.). Trend sprzedaży jest w tym roku pozytywny: w całym pierwszym półroczu urosła realnie o 3,7 proc. względem analogicznego okresu 2024 r. Ekonomiści wiążą to m.in. z solidną dynamiką realną wynagrodzeń (ponad 5 proc. r./r. w drugim kwartale), obniżką stóp procentowych czy poprawą nastrojów konsumenckich. Zresztą kolejne miesiące wydają się nie zagrażać dobrym perspektywom. Spadek inflacji blisko 3 proc. w połączeniu z prognozowanym średnio przez ekonomistów wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu na poziomie 8,7 proc. oznacza realną dynamikę płac na poziomie około ponad 5 proc.

Niższe niż w zeszłym roku dynamiki przeciętnego wynagrodzenia to efekt mniejszej skali podwyżki płacy minimalnej, ale też chłodniejszego rynku pracy. Ekonomiści średnio przewidują, że w lipcu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,8 proc. r./r., co oznaczałoby ubytek około 50 tys. etatów rok do roku. Częściowo to może być też efekt niższej podaży pracy oraz zmian w strukturze badanych firm z początku roku, ale mimo wszystko np. analizy Grant Thornton czy NBP sugerują mniejszy popyt na pracowników. Bazując na danych „Szybkiego Monitoringu NBP” można wnioskować, że dwoma głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są słabszy od oczekiwań popyt na towary i usługi firm, oraz koszty pracy. - Rynek pracy jest bardziej zrównoważony pod względem siły popytu i podaży, przynajmniej w skali makro - komentuje Marta Petka-Zagajewska, dyrektorka Biura Analiz Makroekonomicznych PKO BP.