Połączenie Orlenu z Lotosem nie dało istotnych efektów

Trzy lata temu Aramco w zamian za 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej zapłaciło 1,15 mld zł. Podmiot ten nabył też aktywa obejmujące produkcję i hurtową sprzedaż paliw za około 1 mld zł oraz 50 proc. udziałów w firmie handlującej paliwem lotniczym. Dodatkowo Orlen podpisał z Aramco długoterminową umowę na dostawy ropy. To miało zaspokajać do 45 proc. zapotrzebowania grupy na ten surowiec w Polsce, Czechach i na Litwie. Ponadto strony zobowiązały się współpracować przy analizie, przygotowaniu i realizacji wspólnych inwestycji w sektorze petrochemicznym. Chodziło m.in. o projekty rozwojowe dotyczące olefin i pochodnych, w tym pochodnych aromatów, w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym kontekście mówiono nawet o budowie w Gdańsku instalacji petrochemicznych. Do dziś nic z tego jednak nie wyszło.

Orlen nadal przekonuje, że Aramco jest dla niego ważnym partnerem, zarówno w zakresie współpracy handlowej, jak i wspólnego zarządzania Rafinerią Gdańską. Co więcej, w obu tych obszarach relacje są bardzo dobre. Przypomina, że po zmianach właścicielskich w Rafinerii Gdańskiej wdrożono nową strategię na lata 2023-2027. Zgodnie z przyjętymi w niej założeniami podmiot ten będzie dążył m.in. do wzmocnienia synergii w ramach projektów już realizowanych w Gdańsku. „Jednym z projektów wzmacniających synergie jest budowany przez Orlen terminal na Martwej Wiśle, który poprawi rentowność i bezpieczeństwo dostaw biokomponentów do produkcji paliw (biobenzyny i biodiesla) oraz transportu produktów powstających w gdańskiej rafinerii. Jego docelowe moce mogą wynieść nawet do 2 mln ton produktów rocznie” – podaje Orlen. Informuje, że w zakresie inwestycji petrochemicznych priorytetem dla koncernu na najbliższe miesiące jest przygotowanie projektu Nowa Chemia. Jego realizacją zajmuje się jednak samodzielnie. Dziś nic nie mówi o ewentualnej współpracy z Aramco w biznesie petrochemicznym.

Orlen o efektach fuzji wypowiada się bardzo oszczędnie

Jednym z kluczowych czynników przemawiających za połączeniem Orlenu z Lotosem miały być duże synergie przychodowe i kosztowe. Spółka nie podaje, czy i w jakich obszarach je uzyskano, ani na ile są dziś szacowane. Jedynie lakonicznie stwierdza, że obecny zarząd zdynamizował działania zmierzające do ich wypracowania. Ponadto przekonuje o bieżącym monitorowaniu efektów integracji aktywów i braku możliwości ich ujawnienia ze względu na trwające procesy księgowe.

Orlen konkretne stanowisko zajmuje za to w sprawie realizacji warunków zaradczych postawionych dla jego fuzji z Lotosem przez Komisję Europejską. Poza sprzedażą niektórych aktywów na rzecz Aramco, musiał zbyć MOL-owi część stacji paliw, Unimotowi biznes asfaltowy i logistyczny, a Rossi Biofuel Zrt. biznes biopaliwowy. „W ocenie obecnego zarządu transakcja łączenia spółek na zaakceptowanych przez poprzedników zasadach nie powinna była mieć miejsca, jednak koncern funkcjonuje w rzeczywistości, w której transakcja została dokonana. W tej sytuacji obecny zarząd nie zajmuje się oceną scenariuszy alternatywnych, ale skupia się na wypracowaniu maksymalnych korzyści biznesowych dla grupy Orlen – zarówno spółki Orlen, jak i zintegrowanych aktywów dawnej Grupy Lotos - w obecnym otoczeniu biznesowym i makroekonomicznym” – podaje biuro prasowe koncernu.

Równolegle jednak Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy łączeniu obu spółek oraz sprzedaży udziałów w firmach należących do Lotosu. Orlen zapewnia, że w pełni współpracuje z organami państwa wyjaśniającymi tę sprawę.