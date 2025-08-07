Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Coal Energy, spółki z branży górniczej notowanej na GPW, 5 września br. podejmie decyzję w kwestii podwyższenia kapitału zakładowego, który pozwoli na pozyskanie środków na rozwój biznesu w Polsce. Spółka, która wcześniej prowadziła działalność wydobywczą w Ukrainie, planuje wznowienie eksploatacji węgla w Zabrzu, wykorzystując, jak sama to przedstawia, „nowoczesne, bardziej efektywne kosztowo technologie – m.in. system komorowo-filarowy”.

Plany Ukraińców na polską kopalnię

Głównym celem uchwał na NWZ jest podjęcie strategicznych decyzji mających na celu umożliwienie spółce pozyskania kapitału niezbędnego do realizacji nowego etapu rozwoju, w tym działalności wydobywczej w Polsce. Akcjonariusze mają udzielić zgody na emisję do 90 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd ma uzyskać również upoważnienie do podjęcia działań związanych z dopuszczeniem nowych emisji akcji do obrotu na GPW.

Czytaj więcej Inwestycje Ukraina a sprawa polska. Jak kontynuacja wojny wpłynie na GPW? Na szybkie zakończenie walk za naszą wschodnią granicą wciąż się nie zanosi mimo życzeń Donalda Trumpa. Wojna w obecnej formie przestała być już jednak problemem dla nastawienia inwestorów do Polski.

Firma przymierza się do aktywów spółki Siltech z Zabrza, gdzie obecny właściciel kończy pracę w kopalni. W kwietniu tego roku władze Coal Energy podpisały stosowne porozumienie z Siltechem dotyczące kontynuacji prac na złożach w Zabrzu. Proces wydobycia węgla ma być prowadzony przez Coal Energy z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury górniczej należącej do Siltechu. Dzięki takiemu rozwiązaniu giełdowa spółka skróci czas potrzebny do rozpoczęcia działalności wydobywczej i przede wszystkim wyeliminuje konieczność inwestowania przez Coal Energy w budowę nowego obiektu wydobywczego. Koncesja „Jadwiga” wygasa z końcem roku, a pokłady węgla są tam na wyczerpaniu. W branży spekuluje się, że Ukraińcy mogą sięgnąć poprzez infrastrukturę kopalni Siltech po złoża pobliskiej kopalni Bobrek (Węglokoks), która będzie wkrótce zamknięta w efekcie zagrożeń geologicznych. Ukraińcy potencjalnie mogą chcieć dotrzeć do istniejących jeszcze złóż węgla, ale od strony kopalni Siltech. Sama spółka nie odnosi się do tych teorii.