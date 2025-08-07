Firmy
Ukraińcy wiedzą jak sfinansować zakup polskiej kopalni węgla

Ukraińska spółka Coal Energy szuka jak sfinansować przejęcie jednej z kopalni na Śląsku. We wrześniu ma dojść do kluczowych decyzji.

Publikacja: 07.08.2025 10:22

Foto: Bloomberg

Bartłomiej Sawicki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Coal Energy, spółki z branży górniczej notowanej na GPW, 5 września br. podejmie decyzję w kwestii podwyższenia kapitału zakładowego, który pozwoli na pozyskanie środków na rozwój biznesu w Polsce. Spółka, która wcześniej prowadziła działalność wydobywczą w Ukrainie, planuje wznowienie eksploatacji węgla w Zabrzu, wykorzystując, jak sama to przedstawia, „nowoczesne, bardziej efektywne kosztowo technologie – m.in. system komorowo-filarowy”.

Plany Ukraińców na polską kopalnię

Głównym celem uchwał na NWZ jest podjęcie strategicznych decyzji mających na celu umożliwienie spółce pozyskania kapitału niezbędnego do realizacji nowego etapu rozwoju, w tym działalności wydobywczej w Polsce. Akcjonariusze mają udzielić zgody na emisję do 90 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd ma uzyskać również upoważnienie do podjęcia działań związanych z dopuszczeniem nowych emisji akcji do obrotu na GPW.

Czytaj więcej

Firma przymierza się do aktywów spółki Siltech z Zabrza, gdzie obecny właściciel kończy pracę w kopalni. W kwietniu tego roku władze Coal Energy podpisały stosowne porozumienie z Siltechem dotyczące kontynuacji prac na złożach w Zabrzu. Proces wydobycia węgla ma być prowadzony przez Coal Energy z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury górniczej należącej do Siltechu. Dzięki takiemu rozwiązaniu giełdowa spółka skróci czas potrzebny do rozpoczęcia działalności wydobywczej i przede wszystkim wyeliminuje konieczność inwestowania przez Coal Energy w budowę nowego obiektu wydobywczego. Koncesja „Jadwiga” wygasa z końcem roku, a pokłady węgla są tam na wyczerpaniu. W branży spekuluje się, że Ukraińcy mogą sięgnąć poprzez infrastrukturę kopalni Siltech po złoża pobliskiej kopalni Bobrek (Węglokoks), która będzie wkrótce zamknięta w efekcie zagrożeń geologicznych. Ukraińcy potencjalnie mogą chcieć dotrzeć do istniejących jeszcze złóż węgla, ale od strony kopalni Siltech. Sama spółka nie odnosi się do tych teorii.

Czytaj więcej

Jak pozyskać środki na zakup kopalni?

Zgodnie z proponowanymi uchwałami spółka, w ramach kapitału docelowego, maksymalnie będzie mogła wyemitować 90 mln akcji w ciągu 5 lat. Proponowane uchwały mają m.in. umożliwić uruchomienie finansowania w ramach współpracy z funduszem ABO Securities. Zgodnie z listem intencyjnym zawartym z tą instytucją finansową, w ramach emisji obligacji zamiennych na akcje, firma może pozyskać 14,5 mln zł.

Głównym celem uchwał na NWZ jest podjęcie strategicznych decyzji mających na celu umożliwienie spółce pozyskania kapitału niezbędnego do realizacji nowego etapu rozwoju, w tym działalności wydobywczej w Polsce. Akcjonariusze mają udzielić zgody na emisję do 90 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd ma uzyskać również upoważnienie do podjęcia działań związanych z dopuszczeniem nowych emisji akcji do obrotu na GPW.

– Nasza technologia pozwala na rentowne wydobycie w kopalniach, które wcześniej były uznane za nierentowne. Chcemy być częścią nowej, bardziej zrównoważonej mapy energetycznej regionu. Do realizacji naszych planów potrzebujemy dodatkowych funduszy. W tym celu decydujemy się na podwyższenie kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 5 września. W kwestii finansowania prowadzimy szereg rozmów i mamy już pierwsze deklaracje. Fundusz ABO Securities zamierza przeznaczyć do 14,5 mln zł na zakup obligacji zamiennych na akcje Coal Energy – wyjaśnia w komunikacie Wiktor Wiśniowiecki, założyciel i prezes Coal Energy.

Coal Energy to spółka holdingowa zarejestrowana w Luksemburgu, notowana na GPW od 2011 roku. Historycznie prowadziła 10 kopalni w Donbasie (Ukraina). Obecnie, poprzez polską spółkę zależną AIT, świadczy usługi górnicze dla największych firm sektora węglowego w Polsce. Jej kopalnie są już albo na terenach okupowanych przez Rosję, albo na linii frontu. Strategia na lata 2025-2027 zakłada powrót do wydobycia oraz zaangażowanie w sektor surowców strategicznych dla europejskiej transformacji energetycznej.

