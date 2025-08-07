Gospodarka
Notowania

Zielona branża – niskie zyski, duży sens

Inwestycje w zielone technologie przynoszą niższe zyski, ale bronią się potencjałem i stabilnością.

Publikacja: 07.08.2025 06:00

Foto: Adobestock

Aleksandra Ptak-Iglewska

Inwestycjom w zielone technologie przyjrzał się Polski Instytut Ekonomiczny. Z opublikowanego właśnie raportu wynika, że wyceny funduszy ETF, które w portfelu mają spółki z branży zielonych technologii, są przeciętnie niższe niż funduszy śledzących rynek energetyczny czy światowe giełdy, ale nie powinno to przekreślać zielonej branży, ponieważ zyski płynące z tego kierunku są bardziej stabilne.

Jak podaje PIE, spółki z sektora OZE dały w ostatniej dekadzie średnio niższy, lecz bardziej stabilny zwrot z kapitału niż spółki związane z surowcami energetycznymi. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) w spółkach OZE wynosił od 7 do 19 proc., gdy dla spółek wydobywających ropę i gaz – od -1,4 do 27 proc., podobny rozstrzał miały spółki węglowe – od -3 do +31 proc.

