Zielona branża – niskie zyski, duży sens

Inwestycjom w zielone technologie przyjrzał się Polski Instytut Ekonomiczny. Z opublikowanego właśnie raportu wynika, że wyceny funduszy ETF, które w portfelu mają spółki z branży zielonych technologii, są przeciętnie niższe niż funduszy śledzących rynek energetyczny czy światowe giełdy, ale nie powinno to przekreślać zielonej branży, ponieważ zyski płynące z tego kierunku są bardziej stabilne.
Jak podaje PIE, spółki z sektora OZE dały w ostatniej dekadzie średnio niższy, lecz bardziej stabilny zwrot z kapitału niż spółki związane z surowcami energetycznymi. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) w spółkach OZE wynosił od 7 do 19 proc., gdy dla spółek wydobywających ropę i gaz – od -1,4 do 27 proc., podobny rozstrzał miały spółki węglowe – od -3 do +31 proc.
Ocena prawa do danego świadczenia czy usługi publicznej na podstawie poziomu dochodów jest wygodna. Ale czy sprawiedliwa? Zapytaliśmy o to w ramach Panelu Ekonomistów.
Wskaźnik PMI dla polskiego sektora przetwórczego urósł w lipcu do 45,9 pkt. Tym samym początek miesiąca przyniósł odczyt zgodny z prognozami ekonomistów. W kolejnych dniach sierpnia oczekują oni m.in. danych o wyższym wzroście PKB w drugim kwartale.
Pierwsze spotkania i decyzje już za mną - poinformował Wojciech Balczun, nowy minister aktywów państwowych. W czasie posiedzenia rządu zaprezentował projekt ustawy, dzięki któremu duże pieniądze mają trafić do Poczty Polskiej.
Zgodnie z przewidywaniami, inflacja w lipcu spadła do 3,1 proc. r./r. i jest najniższa od ponad roku. Apetyty były jednak nieco większe: średnia prognoz dla „Parkietu” wynosiła 2,9 proc. Czy inflacja w Polsce jest już opanowana?
Inflacja w lipcu w Polsce spadła do 3,1 proc. r./r. – poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku.