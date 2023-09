Piotr Bielski, Santander BP: Gospodarce grozi przestymulowanie

W czwartek kończy się posiedzenie Rady Prezesów EBC. Po serii raczej rozczarowujących danych dotyczących kondycji gospodarki strefy euro na rynku finansowym dominują oczekiwania, że EBC nie zmieni stóp procentowych, przerywając serię dziewięciu z rzędu podwyżek. Czy gdyby tak się stało, obniżka stóp przez RPP znajdzie się w nowym świetle, a złoty przestanie tracić na wartości?

Tak, ale to działa w dwie strony. To znaczy, że jeśli EBC podniesie stopy wbrew dominującym oczekiwaniom, to presja na deprecjację złotego się nasili. A moim zdaniem to jest prawdopodobne. Zarówno EBC, jak i Fed akcentują, że priorytetem jest dla nich obniżenie inflacji do celu, a nie podtrzymanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Spodziewam się, że EBC jeszcze podniesie stopy i nie będzie się spieszył z sygnalizowaniem obniżek.

Czy zwrot ku łagodniejszej polityce makroekonomicznej w Polsce ma jakieś inne uzasadnienie niż zbliżające się wybory? Rada Polityki Pieniężnej w komunikacie argumentowała, że obniżka stóp procentowych to m.in. reakcja na pogorszenie sytuacji w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki.

Faktem jest, że wiadomości z gospodarki europejskiej nie są dobre. Obawy o perspektywy wzrostu w strefie euro raczej się nasilają, niż słabną. W przyszłym roku wciąż oczekiwane jest tam ożywienie, ale prognozy są rewidowane w dół. To na pewno nie będzie pomagało polskiej gospodarce. Ale nawet w tych warunkach można oczekiwać, że będziemy wychodzili z dołka. Biorąc pod uwagę dane GUS, to Polski PKB od wybuchu wojny w Ukrainie obniżył się o około 3 proc. Gorszy wynik w Europie miała tylko Estonia. Dużą rolę w tym spadku aktywności odegrało tąpnięcie konsumpcji. Ale wiele wskazuje na to, że teraz konsumpcja się odbije. Nastroje się poprawiają, a realne dochody konsumentów – z płac i ze świadczeń społecznych – rosną. Stymulacja popytu krajowego zacznie działać na gospodarkę w momencie, gdy konsumpcja już będzie się rozpędzała. Dlatego obawiam się przestymulowania.

Po ostatniej decyzji RPP jej kolejne ruchy są nieprzewidywalne. Ale analitycy muszą jakieś prognozy formułować. Jakie są twoje oczekiwania?

Spodziewam się, że do końca roku stopa referencyjna zostanie obniżona jeszcze o 0,5 pkt proc., do 5,5 proc. Pytanie, jak to będzie rozpisane na kolejne miesiące. Na razie wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to dwie obniżki po 0,25 pkt proc. Prezes NBP sugerował, że obniżka stóp o 0,75 pkt proc. to było nadrobienie zaległości, a w normalnej sytuacji RPP preferuje małe kroki. Ale przyznaję, że słuchanie podpowiedzi prezesa NBP, który już nie pierwszy raz wyprowadził obserwatorów polityki pieniężnej w pole, nie ma dużego sensu. Obniżka stóp o 0,5 pkt proc. w październiku nie będzie dla mnie zaskoczeniem. Ale dużo niżej niż do 5,5 proc. do końca roku nie zejdziemy, bo w 2024 r. spadek inflacji się zatrzyma. Nie będzie po prostu warunków do obniżania stóp. Rynek będzie to widział i jeśli RPP będzie się upierała przy obniżkach, to złoty będzie nadal tracił na wartości. Rynek ogranicza RPP pole manewru.