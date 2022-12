Przedsiębiorcy źle oceniają sytuację gospodarczą w kraju – ponad połowa spodziewa się w Polsce recesji, a jedynie 4 proc. wzrostu – pokazują badania Randstad Polska zrealizowane w listopadzie tego roku. W porównaniu z poprzednią edycją pół roku temu, nastroje biznesu pogorszyły się, a grosze niż obecnie były jedynie w pandemicznym roku 2020.

Firmy podejmują szereg działań w reakcji na ten kryzys. Ponad połowa planuje zmianą pewnych warunków pracy zmierzających do oszczędzania energii, np. zmianę oświetlenia, obniżenie temperatury w pomieszczeniach. Drugą najczęstszą reakcją firm jest wstrzymanie lub ograniczenie rekrutacji nowych pracowników – to zamierza zrobić co trzecia firma. W około 20 proc firm należy spodziewać się też któregoś z działań: wstrzymania lub ograniczenia podwyżki wynagrodzeń, przydzielenia większej ilości zadań w ramach tych samych wynagrodzeń, ograniczenia szkoleń, ograniczenia innych dodatkowych działań mających na celu integrację pracowników

W badaniu „Plany pracodawców” powoli spadają też (choć nie dramatycznie) oceny dotyczące własnej kondycji finansowej przedsiębiorstw. Obecnie 59 proc. ankietowanych ocenia ją jako dobrą lub bardzo dobrą, a jedynie 4 proc. – jako złą. W relacji do badań sprzed pół roku i roku, wyraźnie rośnie grupa firm (do 35 proc.), które oceniają swoją kondycję jako ani dobrą ani złą, zwykle kosztem tych, którzy są zadowoleni z własnej sytuacji.

Za to skłonność firm do zwiększenia zatrudnienia spada szybciej niż ocena ich kondycji. Obecnie jedynie 16 proc. pracodawców planuje zwiększyć zatrudnienie – to poziom podobnie niski jak w czasie pandemii, w listopadzie 2022 r. Ważne jednak, że relatywnie nie tak dużo przedsiębiorstw, bo 7 proc. planuje zmniejszyć zatrudnienie. Dla porównania – w czasie pandemii czy trudnych, kryzysowych latach 2009-2013 zwolnienia pracowników planowało nawet 13-15 proc. firm. Największa jest za to grupa – 74 proc., rekordowo duża w historii badania, które chce pozostawić zatrudnienie bez zmian.

Bardzo ciekawie wyglądają zamiary pracodawców w zakresie wynagrodzeń. Obecnie aż 46 proc. badanych planuje wzrost płac w nowym roku (to poziom jedynie nieznacznie niższy niż przed rokiem). Jednocześnie trzeba zauważyć, że jedynie 4 proc. firm planuje podwyżki przynajmniej kompensujące inflację, czyli powyżej 16 proc. W większości firm (60 proc.) jeśli już, to płace mają się zwiększyć od 4 do 10 proc.

W ujęciu branżowym, na podwyżki płac z największym prawdopodobieństwem mogą liczyć pracownicy obsługi nieruchomości i firm, gdzie 54 proc. firm deklaruje wzrost wynagrodzeń, z najmniejszym zaś – pracownicy handlu (43 proc. firm ma takie plany) oraz SSC/BPO (41 proc.)

W 46. edycji badań „Plany Pracodawców” Randstad przyjrzał się też jak wygląda zatrudnienie pracowników w oparciu o płacę minimalną. Okazuje się, że 53 proc. firm zatrudnia pracowników z takimi zarobkami (podobnie jak w 2021 roku), ale w ponad połowie z nich ta grupa to mniej niż 10 proc. kadry. Ciekawe, że podwyżki płacy minimalnej (wynikające z decyzji administracyjnych) rzadko są jedynym powodem planowanych wzrostów wynagrodzeń w firmach ogółem. Jedynie 5 proc. badanych planuje podwyżki wyłącznie z powodu wzrostu płacy minimalnej, a dla dalszych 35 proc. jest to główny, ale nie wyłączny powód.

W badaniu nie mogło też zabraknąć tematu świątecznego. Okazuje się, że najczęściej podejmowanymi z tej okazji inicjatywami będą premie okolicznościowe (45 proc. firm) oraz spotkania świąteczne (43 proc. firm). Spotkania świąteczne są obecnie tak samo popularne, jak przed pandemią, a popularność premii okolicznościowych po pandemii wzrosła.

88 proc. firm chce podarować bony towarowe wszystkim pracownikom, podczas gdy premie chce przyznać wszystkim 80 proc. Udział firm planujących inicjatywy o wartości między 300 a 500 zł na pracownika wzrósł z 26 proc. rok temu do 34 proc., udział firm planujących inicjatywy powyżej 500 zł na pracownika już od 2019 roku oscyluje wokół 20 proc.