W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne nad projektem podwyższającym stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla banków oraz obniżającym podatek od niektórych instytucji finansowych. Projekt został wpisany do wykazu prac Rady Ministrów, podano.
"Ministerstwo Finansów zakłada, że docelowa (od 2028 r.) stawka podatku CIT dla banków wynosić będzie 23 proc. zamiast obecnych 19 proc. Natomiast w latach 2026-2027 stawka tego podatku wynosiłaby odpowiednio: 30 proc. i 26 proc. Resort finansów proponuje stopniową obniżkę stawki podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) o 10 proc w roku 2027 i o 20 proc. (względem bieżącego roku) począwszy od roku 2028, celem pobudzenia akcji kredytowej" - czytamy w komunikacie.
Ministerstwo Finansów szacuje, że zmiany skutkować będą zwiększeniem wpływów z podatku CIT w roku 2026 o ok. 6,5 mld zł.
"Łącznie w okresie 10 lat proponowane rozwiązania mają przynieść budżetowi ponad 20 mld zł, co będzie stanowiło istotny udział sektora bankowego w finansowaniu wydatków budżetu państwa, w szczególności zwiększonych potrzeb w odniesieniu do wydatków na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia" - czytamy dalej.
Przewidywany termin wejścia zmian w życie to 1 stycznia 2026 r.
Polskie indeksy znów błysnęły. Wsparcie dla nich okazały się wyniki takich spółek jak Orlen, Cyfrowy Polsat oraz GPW
59,5 zł - tyle w pierwszej części czwartkowej sesji płacono za jedną akcję GPW. To najwyższy poziom w całej historii giełdy na giełdzie.
Od kilku tygodni rynek, prasa i media społecznościowe dyskutują o planowanej reorganizacji grupy PZU i Banku Pekao. Podnoszone argumenty bywają mniej lub bardziej trafne, niektóre pozbawione są merytorycznego sensu. Ponieważ sama transakcja jest stosunkowo skomplikowana i dostrzegam obszary braku jej zrozumienia, kilka kwestii wymaga uporządkowania i zasługuje na wyjaśnienie.
W środę byki na GPW były pod presją. Mimo, że WIG20 zakończył dzień na minusie, obraz rynkowy nie jest jednak aż tak zły.
57,7 mln zł zysku netto i 144,1 mln zł przychodów - tak wyglądają osiągnięcia grupy kapitałowej GPW w II kwartale. Są one wyraźnie lepsze od tych z analogicznego okresu rok wcześniej.
Na GPW zadebiutował kolejny fundusz ETF. W sumie na naszym parkiecie notowanych jest już 14 tego typu rozwiązań. W najbliższym czasie liczba ta powinna jednak się zwiększyć do 16 funduszy ETF.