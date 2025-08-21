W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne nad projektem podwyższającym stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla banków oraz obniżającym podatek od niektórych instytucji finansowych. Projekt został wpisany do wykazu prac Rady Ministrów, podano.

"Ministerstwo Finansów zakłada, że docelowa (od 2028 r.) stawka podatku CIT dla banków wynosić będzie 23 proc. zamiast obecnych 19 proc. Natomiast w latach 2026-2027 stawka tego podatku wynosiłaby odpowiednio: 30 proc. i 26 proc. Resort finansów proponuje stopniową obniżkę stawki podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) o 10 proc w roku 2027 i o 20 proc. (względem bieżącego roku) począwszy od roku 2028, celem pobudzenia akcji kredytowej" - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo Finansów szacuje, że zmiany skutkować będą zwiększeniem wpływów z podatku CIT w roku 2026 o ok. 6,5 mld zł.

"Łącznie w okresie 10 lat proponowane rozwiązania mają przynieść budżetowi ponad 20 mld zł, co będzie stanowiło istotny udział sektora bankowego w finansowaniu wydatków budżetu państwa, w szczególności zwiększonych potrzeb w odniesieniu do wydatków na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia" - czytamy dalej.

Przewidywany termin wejścia zmian w życie to 1 stycznia 2026 r.