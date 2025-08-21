"Naszym celem strategicznym, o którym mówimy od dawna, jest to, żeby Energa była najsilniejszą grupą energetyczną w Polsce. Jak do tego dojść - niezależnie od tego, że mamy swoją wizję, chcieliśmy, żeby ona zderzyła się z kompetencją i doświadczeniem firm, które się zajmują tym na świecie" - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podczas czwartkowej konferencji prasowej Orlenu. Grupa Orlen nie podjęła jeszcze decyzji co dalej z obecnością Energi na giełdzie. Spółka chce najpierw zapoznać się z zewnętrznymi analizami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla wszystkich stron pytając o głos niezależnych doradców.
Grupa Orlen uruchomiła przetarg na dostawcę analiz, aby ocenić i móc podjąć decyzję, co dalej począć z obecnością Energi na giełdzie. Jak ustalił „Parkiet”, Orlen, który posiada ponad 90 proc. akcji Energi, uruchomił 22 lipca przetarg, dostępny na zamkniętej platformie przetargowej spółki. Przetarg dotyczył identyfikacji i analiz potencjalnych wariantów dotyczących zaangażowania kapitałowego Orlenu w Grupie Energa. W zamówieniu wymieniono warianty, na których ocenie ma szczególnie zależeć Orlenowi.
Spółka wystąpiła do trzech renomowanych firm i wybrano jedną. „Decyzja zarządu będzie zatwierdzana przez radę nadzorczą na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu i wówczas przystąpimy do prac” - dodał. Prezes Orlenu poinformował, że prace z doradcą mają potrwać około 8 tygodn. "Na przełomie października i listopada powinniśmy mieć wizję. Chcemy zrobić to bardzo szeroko i wspólnie z doradcą rozpatrzeć wszystkie możliwe opcje po to, aby rozmawiać z interesariuszami Energi i lokalnego środowiska i przedstawić możliwości biznesowe, jakie wynikają z synergii albo braku synergii pomiędzy Orlenem a Energą" - powiedział Ireneusz Fąfara.
Pierwszy z nich zakłada utrzymanie akcji przez Orlen. W tym wariancie Orlenowi zależy na analizie długoterminowego potencjału wzrostu wartości akcji i potencjału zwrotu z kapitału, jak dywidendy czy buy-back, a także na analizie stabilności i perspektyw rozwoju Energi i analiz synergii między aktywami Orlenu. Spółka chciałaby też przeanalizowania wpływu na pozycję strategiczną, rynkową i finansową Orlenu i Energi, i wreszcie zbadania w tym scenariuszu wpływu na akcjonariuszy mniejszościowych.
Drugi z wariantów zakłada zwiększenie zaangażowania poprzez dokupienie akcji. W tym wariancie Orlen chciałby poznać analizy możliwości i korzyści zwiększenia tego zaangażowania, wpływu na kontrolę, decyzje spółki oraz potencjał wzrostu wartości inwestycji. Kolejna z analiz to wpływ na sytuację strategiczną, rynkową i finansową Orlenu i Energi. Orlen chciałby także zapoznać się z analizami potencjału synergii z innymi aktywami Orlenu.
To dwa podstawowe warianty: utrzymanie obecnego stanu posiadania Orlenu oraz jego zwiększenie do 100 proc. Ten ostatni zakończyłby się najprawdopodobniej kolejną próbą ściągnięcia spółki z giełdy i wykupem akcjonariuszy mniejszościowych, którym nie podobały się w tym względzie działania poprzedniego zarządu Orlenu. Wobec obecnego czekają z niecierpliwością na podjęcie decyzji. Ta może zapaść po analizach. Te z kolei mogą spłynąć do spółki po ok. trzech miesiącach po rozstrzygnięciu przetargu.
Orlen – jak wynika z postępowania przetargowego – jest także otwarty na inne warianty alternatywne, co miałoby być tzw. trzecią drogą dla rozwiązania tego sporu. Wśród tych wariantów alternatywnych Orlen chciałby, aby analizie zostały poddane ew. dezinwestycje wybranych aktywów, transfer aktywów do Orlenu, sprzedaż części lub całości akcji Energi, restrukturyzacja zaangażowania (np. konwersja zadłużenia, aporty, połączenie), zawarcie umów partnerskich, czy wreszcie wykorzystanie akcji jako zabezpieczenia finansowego lub do pozyskania kapitału (np. emisja obligacji zamiennych).
O zwiększenie niezależności Energi wobec Orlenu mają zabiegać lokalni politycy PO z Gdańska, choć po ponad pięciu latach od fuzji będzie to trudne.
Po przejęciu przez Orlen akcji Energi od Skarbu Państwa, część akcjonariuszy mniejszościowych (niecałe 10 proc. akcji Energi) złożyło do sądu pozew o stwierdzenie nieważności uchwały o wycofaniu akcji z obrotu lub o jej uchylenie. W listopadzie 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku przychylił się do argumentów akcjonariuszy i uchylił sporną uchwałę. Energa nie zgodziła się z tym werdyktem i wniosła apelację. W efekcie 21 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w całości oddalił apelację i zasądził od spółki na rzecz powodów koszty postępowania apelacyjnego. Po wyborach w 2023 r. trwają dyskusje dotyczące planów Orlenu wobec giełdowej egzystencji Energi. Jeśli doszłoby do kolejnego wezwania, zdecydować mogłaby cena za akcje spółki oferowana przez Orlen. To są rozbieżne interesy. Obecny kurs Energi to 12,7 zł. Jednak biorąc pod uwagę potencjał tej spółki akcjonariusze mogą sobie życzyć dalece więcej. Orlen jest tego świadom, ale spółka poczyniła miliardowe inwestycje w Energę w ciągu 5 lat. Analizy mają pomóc Orlenowi wybrać najlepsze i najlepiej uzasadnione rozwiązanie.
