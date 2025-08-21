"Naszym celem strategicznym, o którym mówimy od dawna, jest to, żeby Energa była najsilniejszą grupą energetyczną w Polsce. Jak do tego dojść - niezależnie od tego, że mamy swoją wizję, chcieliśmy, żeby ona zderzyła się z kompetencją i doświadczeniem firm, które się zajmują tym na świecie" - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podczas czwartkowej konferencji prasowej Orlenu. Grupa Orlen nie podjęła jeszcze decyzji co dalej z obecnością Energi na giełdzie. Spółka chce najpierw zapoznać się z zewnętrznymi analizami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla wszystkich stron pytając o głos niezależnych doradców.

Reklama

Przetarg na wybór firmy doradczej. Wybrano jedno

Grupa Orlen uruchomiła przetarg na dostawcę analiz, aby ocenić i móc podjąć decyzję, co dalej począć z obecnością Energi na giełdzie. Jak ustalił „Parkiet”, Orlen, który posiada ponad 90 proc. akcji Energi, uruchomił 22 lipca przetarg, dostępny na zamkniętej platformie przetargowej spółki. Przetarg dotyczył identyfikacji i analiz potencjalnych wariantów dotyczących zaangażowania kapitałowego Orlenu w Grupie Energa. W zamówieniu wymieniono warianty, na których ocenie ma szczególnie zależeć Orlenowi.

Spółka wystąpiła do trzech renomowanych firm i wybrano jedną. „Decyzja zarządu będzie zatwierdzana przez radę nadzorczą na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu i wówczas przystąpimy do prac” - dodał. Prezes Orlenu poinformował, że prace z doradcą mają potrwać około 8 tygodn. "Na przełomie października i listopada powinniśmy mieć wizję. Chcemy zrobić to bardzo szeroko i wspólnie z doradcą rozpatrzeć wszystkie możliwe opcje po to, aby rozmawiać z interesariuszami Energi i lokalnego środowiska i przedstawić możliwości biznesowe, jakie wynikają z synergii albo braku synergii pomiędzy Orlenem a Energą" - powiedział Ireneusz Fąfara.

Dwa warianty. Który najlepszy?

Pierwszy z nich zakłada utrzymanie akcji przez Orlen. W tym wariancie Orlenowi zależy na analizie długoterminowego potencjału wzrostu wartości akcji i potencjału zwrotu z kapitału, jak dywidendy czy buy-back, a także na analizie stabilności i perspektyw rozwoju Energi i analiz synergii między aktywami Orlenu. Spółka chciałaby też przeanalizowania wpływu na pozycję strategiczną, rynkową i finansową Orlenu i Energi, i wreszcie zbadania w tym scenariuszu wpływu na akcjonariuszy mniejszościowych.

Drugi z wariantów zakłada zwiększenie zaangażowania poprzez dokupienie akcji. W tym wariancie Orlen chciałby poznać analizy możliwości i korzyści zwiększenia tego zaangażowania, wpływu na kontrolę, decyzje spółki oraz potencjał wzrostu wartości inwestycji. Kolejna z analiz to wpływ na sytuację strategiczną, rynkową i finansową Orlenu i Energi. Orlen chciałby także zapoznać się z analizami potencjału synergii z innymi aktywami Orlenu.