Adam Purwin, prezes zarządu Polenergii
„Wchodzimy w fazę dynamicznego wzrostu - rozpędzamy się w wielkoskalowych projektach energetycznych, jesteśmy gotowi z największym i najbardziej zaawansowanym projektem II fazy rozwoju offshore na grudniową aukcję. To nasz strategiczny kierunek - czysta energia, duża skala i realny wpływ na transformację energetyczną Polski” - powiedział, cytowany w komunikacie, Adam Purwin, prezes Polenergii.
Polenergia we współpracy z Equinor buduje morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3 o mocy 1,44 GW. W I półroczu spółki podjęły finalne decyzje inwestycyjne i zamknęły finansowanie dla tych projektów. Obecnie trwa budowa części lądowej farm Bałtyk 2 i Bałtyk 3, równocześnie prowadzone są działania związane z oczyszczaniem dna morskiego z głazów, które poprzedzają prace instalacyjne zaplanowane na kolejny rok. Do aukcji szykowany jest Bałtyk 1, wspólny z Equinorem projekt drugiej fazy rozwoju sektora offshore wind w Polsce, o mocy do 1,56 GW.
"Dzięki podejmowanym przez nas działaniom farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 to przewidywalny, w pełni zabezpieczony projekt, który realizujemy zgodnie z harmonogramem. Budujemy je bez konieczności przeprowadzania emisji i z rekordowym w polskiej energetyce finansowaniem typu project finance. Mamy w pełni zabezpieczony wkład własny, rezerwy, które chronią nas przed ewentualnymi wzrostami kosztów i jesteśmy też zabezpieczeni przed ryzykiem stopy procentowej. To efekt zrealizowanej w kwietniu operacji, która choć wiązała się z jednorazowym kosztem dla spółki w wysokości około 30 mln zł, to pozwoliła nam zaoszczędzić ponad 100 mln zł na wkładzie własnym" - powiedział wiceprezes Piotr Sujecki.
Prywatna Polenergia, jedna z największych spółek energetycznych w kraju wypracowała 312,9 mln zł EBITDA w pierwszej połowie 2025 r.– wynika ze wstępnych skonsolidowanych danych finansowych. Dla porównania rok wcześniej było to 394,6 mln zł. Spółka także dokonała odpisów na części swojej działalności biznesowej w sektorze fotowoltaiki i wodoru.
Grupa Polenergia uruchomiła w ostatnich dniach największą farmę fotowoltaiczną w swoim portfelu, zwiększając moc zainstalowaną w OZE do 642 MW. Elektrownia Szprotawa o łącznej mocy 67 MW jest w stanie zasilić zieloną energią około 35 tysięcy gospodarstw domowych. Spółka podjęła też finalną decyzję inwestycyjną dla projektu farmy Rajkowy o mocy 35 MW.
Jak podano, Polenergia ponadto posiada plan projektów lądowych farm wiatrowych i fotowoltaiki w rozwoju w Polsce na ponad 2,3 GW. Rozwijane są również projekty magazynów energii o łącznej mocy ok. 500 MW.
"Obecnie skupiamy się na rozpoczęciu budowy farmy fotowoltaicznej Rajkowy o mocy 35 MW oraz na dokończeniu działań rozwojowych wokół projektu farmy wiatrowej Bądecz o mocy 48,3 MW. Wdrożenie w przyszłości rozwiązań BESS pozwoli na lepsze zarządzanie nadwyżkami energii oraz zwiększy efektywność i wartość ekonomiczną naszych aktywów OZE. Obecnie analizujemy dostępne technologie i możliwe formy wsparcia inwestycji. Pierwsze projekty magazynów mogą osiągnąć stan gotowości do budowy na przełomie 2025 i 2026 roku" - powiedział Łukasz Buczyński, członek zarządu Polenergii.
Polenergia rusza z nowym etapem prac nad rozwojem morskich farm wiatrowych na Bałtyku, które rozwija razem z norweskim Equinorem. Po uzyskaniu finalnej decyzji inwestycyjnej i zamknięciu finansowania, firmy ruszają z budową. Na razie na lądzie.
W I półroczu 2025 roku grupa Polenergia zanotowała 2.316,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 10 proc. rdr. EBITDA wyniosła, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami, 312,9 mln zł (spadek o 21 proc. rok do roku), a skorygowany zysk netto wyniósł 61,2 mln zł wobec 222,4 mln zł zysku przed rokiem.
W wynikach za I półrocze spółka dokonała ostatnio odpisu aktywów dot. Polenergii Fotowoltaika i Polenergii H2Hub Nowa Sarzyna o łącznej wartości około 92 mln zł. Jak podano, to zdarzenia jednorazowe o charakterze niegotówkowym, które nie mają wpływu na wysokość EBITDA ani nie wpływają na działalność operacyjną obu spółek.
Zgodnie z zapowiedziami Polenergia stopniowo wycofuje się z obszarów spoza podstawowej działalności, które nie współgrają z realizowanymi obecnie dużymi projektami i nie przynoszą satysfakcjonujących stóp zwrotu.
Planowane jest ponadto połączenie spółek Polenergia Obrót i Polenergia Sprzedaż. Celem jest zwiększenie udziału umów PPA dla firm poszukujących zielonych źródeł energii i komercjalizacja własnych mocy wytwórczych. Spółka ma 89 proc. energii zakontraktowanej na 2026 rok, po cenach wyższych niż obecnie na rynku.