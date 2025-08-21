„Wchodzimy w fazę dynamicznego wzrostu - rozpędzamy się w wielkoskalowych projektach energetycznych, jesteśmy gotowi z największym i najbardziej zaawansowanym projektem II fazy rozwoju offshore na grudniową aukcję. To nasz strategiczny kierunek - czysta energia, duża skala i realny wpływ na transformację energetyczną Polski” - powiedział, cytowany w komunikacie, Adam Purwin, prezes Polenergii.

Rozwój offshore

Polenergia we współpracy z Equinor buduje morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3 o mocy 1,44 GW. W I półroczu spółki podjęły finalne decyzje inwestycyjne i zamknęły finansowanie dla tych projektów. Obecnie trwa budowa części lądowej farm Bałtyk 2 i Bałtyk 3, równocześnie prowadzone są działania związane z oczyszczaniem dna morskiego z głazów, które poprzedzają prace instalacyjne zaplanowane na kolejny rok. Do aukcji szykowany jest Bałtyk 1, wspólny z Equinorem projekt drugiej fazy rozwoju sektora offshore wind w Polsce, o mocy do 1,56 GW.

"Dzięki podejmowanym przez nas działaniom farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 to przewidywalny, w pełni zabezpieczony projekt, który realizujemy zgodnie z harmonogramem. Budujemy je bez konieczności przeprowadzania emisji i z rekordowym w polskiej energetyce finansowaniem typu project finance. Mamy w pełni zabezpieczony wkład własny, rezerwy, które chronią nas przed ewentualnymi wzrostami kosztów i jesteśmy też zabezpieczeni przed ryzykiem stopy procentowej. To efekt zrealizowanej w kwietniu operacji, która choć wiązała się z jednorazowym kosztem dla spółki w wysokości około 30 mln zł, to pozwoliła nam zaoszczędzić ponad 100 mln zł na wkładzie własnym" - powiedział wiceprezes Piotr Sujecki.

Nowe projekty fotowoltaiczne

Grupa Polenergia uruchomiła w ostatnich dniach największą farmę fotowoltaiczną w swoim portfelu, zwiększając moc zainstalowaną w OZE do 642 MW. Elektrownia Szprotawa o łącznej mocy 67 MW jest w stanie zasilić zieloną energią około 35 tysięcy gospodarstw domowych. Spółka podjęła też finalną decyzję inwestycyjną dla projektu farmy Rajkowy o mocy 35 MW.