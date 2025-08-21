WIG20 zyskał w czwartek 1,3 proc. i tym samym znów jest powyżej 3000 pkt. Czym jeszcze żyli inwestorzy?
O 3,8 proc. wzrosły w czwartek akcje firmy Orlen. Notowaniom pomogły wyniki finansowe i konferencja wynikowa Orlenu.
O 2 proc. podrożały w czwartek papiery Cyfrowego Polsatu. Chociaż same wyniki nie zachwyciły rynku, to jednak ten zdaje się dawać nowemu prezesowi kredyt zaufania.
Andrzej Abramczuk 21 lipca zastąpił na stanowisku prezesa Cyfrowego Polsatu Mirosława Błaszczyka. Tak dziś mówi o swojej pracy w zarządzie i kadrowych roszadach w grupie. Czy spór o sukcesję szkodzi finansom grupy?
Już blisko 60 zł były w czwartek wyceniane akcje GPW. To rekordowy poziom. Sprzyja temu coraz lepsza sytuacja finansowa spółki.
59,5 zł - tyle w pierwszej części czwartkowej sesji płacono za jedną akcję GPW. To najwyższy poziom w całej historii giełdy na giełdzie.
Kolejny kapitalny dzień spółki Vivid Games. Akcje spółki tym razem podrożały o 29,4 proc. Jaki jest tego powód?
Informacja o zawarciu umowy z Apple wywindowała wczoraj kurs bydgoskiego studia aż o 28 proc. Dziś nadal dominuje popyt.
Ministerstwo Finansów zaproponowało podwyższenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla banków do 30 proc. w 2026 r. (z obecnych 19 proc), a następnie obniżenie jej do 26 proc. w 2027 r. i wprowadzenie stałej stawki 23 proc. od 2028 r., podał resort.
Od kilku tygodni rynek, prasa i media społecznościowe dyskutują o planowanej reorganizacji grupy PZU i Banku Pekao. Podnoszone argumenty bywają mniej lub bardziej trafne, niektóre pozbawione są merytorycznego sensu. Ponieważ sama transakcja jest stosunkowo skomplikowana i dostrzegam obszary braku jej zrozumienia, kilka kwestii wymaga uporządkowania i zasługuje na wyjaśnienie.
W środę byki na GPW były pod presją. Mimo, że WIG20 zakończył dzień na minusie, obraz rynkowy nie jest jednak aż tak zły.