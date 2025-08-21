WIG20 zyskał w czwartek 1,3 proc. i tym samym znów jest powyżej 3000 pkt. Czym jeszcze żyli inwestorzy?

Reklama

Orlen przekonał inwestorów

O 3,8 proc. wzrosły w czwartek akcje firmy Orlen. Notowaniom pomogły wyniki finansowe i konferencja wynikowa Orlenu.

Cyfrowy Polsat też w górę

O 2 proc. podrożały w czwartek papiery Cyfrowego Polsatu. Chociaż same wyniki nie zachwyciły rynku, to jednak ten zdaje się dawać nowemu prezesowi kredyt zaufania.

Czytaj więcej Technologie Nowy prezes Cyfrowego Polsatu: mam poczucie komfortu Andrzej Abramczuk 21 lipca zastąpił na stanowisku prezesa Cyfrowego Polsatu Mirosława Błaszczyka. Tak dziś mówi o swojej pracy w zarządzie i kadrowych roszadach w grupie. Czy spór o sukcesję szkodzi finansom grupy?

GPW z rekordem notowań

Już blisko 60 zł były w czwartek wyceniane akcje GPW. To rekordowy poziom. Sprzyja temu coraz lepsza sytuacja finansowa spółki.