Czwartek na rynku: Byki pokazują moc, tak samo ja Orlen, Cyfrowy i GPW

Polskie indeksy znów błysnęły. Wsparcie dla nich okazały się wyniki takich spółek jak Orlen, Cyfrowy Polsat oraz GPW

Publikacja: 21.08.2025 17:17

Przemysław Tychmanowicz

WIG20 zyskał w czwartek 1,3 proc. i tym samym znów jest powyżej 3000 pkt. Czym jeszcze żyli inwestorzy?

Orlen przekonał inwestorów

O 3,8 proc. wzrosły w czwartek akcje firmy Orlen. Notowaniom pomogły wyniki finansowe i konferencja wynikowa Orlenu.

Cyfrowy Polsat też w górę

O 2 proc. podrożały w czwartek papiery Cyfrowego Polsatu. Chociaż same wyniki nie zachwyciły rynku, to jednak ten zdaje się dawać nowemu prezesowi kredyt zaufania.

GPW z rekordem notowań

Już blisko 60 zł były w czwartek wyceniane akcje GPW. To rekordowy poziom. Sprzyja temu coraz lepsza sytuacja finansowa spółki.

Vivid Games na fali

Kolejny kapitalny dzień spółki Vivid Games. Akcje spółki tym razem podrożały o 29,4 proc. Jaki jest tego powód?

