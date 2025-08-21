Atak popytu z drugiej części środowej sesji, który pozwolił odrobić większość strat, nie był dziełem przypadku. Do takich wniosków można dojść, patrząc na czwartkowe wydarzenia rynkowe. Sesja co prawda rozpoczęła się od spadków i wydawało się, że niedźwiedzie znów będą próbowały swoich sił. Szybko jednak zostały one zagnane do narożnika, a przewagę przejęły byki. Co ważniejsze: nie oddały jej do końca notowań.
WIG20 na zielono zaświecił po raz pierwszy zaraz po godz. 10. Początkowo wzrosty ciężko było uznać za imponujące, ale krok po kroku nasz flagowy indeks wspinał się na coraz wyższe poziomy. Byki na dobre rozkręciły się w drugiej części notowań, czyli wtedy, kiedy do gry wszedł kapitał amerykański. Co prawda indeksy na Wall Street znów były pod presją podaży, ale nasze wskaźniki po raz kolejny udowodniły, że potrafią żyć swoim życiem. Na godzinę przed zakończeniem notowań WIG20 zyskiwał ponad 1 proc., a na zamknięciu urósł 1,3 proc. Kolor zielony świecił także w przypadku średnich i małych spółek, a sWIG80 ustanowił w ciągu dnia nowy historyczny szczyt.
W Polsce trwa sezon wynikowy i akurat w czwartek okazał się on wsparciem dla byków. Wyniki finansowe Orlenu w połączeniu z wydźwiękiem konferencji prasowej sprawiły, że akcje tej firmy zyskały na wartości ponad 3 proc., co nie było bez znaczenia przy czwartkowym wzroście indeksu WIG20. Nieźle prezentował się też CD Projekt. Tutaj inwestorzy żyli głównie nadzieją na poprawę wyników spółki.
Za nami kolejna bycza sesja. WIG20 błysnął, nie po raz pierwszy zresztą, na tle innych europejskich rynków. Jeśli można się do czegoś przyczepić, to tylko do aktywności inwestorów. Kolejny raz poziom obrotów był niższy niż to obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach. Może jednak nie ma co szukać dziury w całym i cieszyć się tym co mamy. Tym bardziej, że mamy też powody do zadowolenia. WIG20 od początku roku urósł prawie 37 proc., a wskaźnik WIG zyskał już ponad 40 proc.
Podczas czwartkowej sesji globalne nastroje na rynkach akcji są raczej słabe, a większość indeksów giełdowych w Europie i Stanach Zjednoczonych kończy dzień na minusie. Inwestorzy przyjmują postawę wyczekującą przed rozpoczynającym się jutro sympozjum w Jackson Hole, które tradycyjnie dostarcza wskazówek co do kierunku polityki pieniężnej w USA.
W środę spółki technologiczne dalej znajdowały się pod presją i Nasdaq zakończył handel na 0.6% minusie, podczas gdy spółki przemysłowe były nieco nad kreską.
Wyniki spółek, w tym m.in. Orlenu, zdominowały początek handlu na GPW. WIG20 o poranku był na nieznacznym minusie.
Podatek od zysków kapitałowych wprowadzono w 2002 r. jako podatek tymczasowy, jednak do tej pory żaden z kolejnych rządów nie zdecydował się z niego zrezygnować. Zamiast tego powstało kilka rozwiązań, które miały zachęcić inwestorów indywidualnych do inwestowania.
Notowania środowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie skończyły się skromnymi zmianami najważniejszych indeksów.
Europejskie rynki notują na dzisiejszej sesji wstrzymanie wczorajszych wzrostów. Najsłabiej radzi sobie niemiecki DAX, który cofa się o ponad 0,7%.