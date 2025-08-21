WIG20 wzrósł o 1,27 procent przy obrocie zbliżonym do 1,12 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG zyskał 1,09 procent z licznikiem pokazującym blisko 1,30 miliarda złotych. Z perspektywy końca sesji widać, iż czwartek był kolejnym dniem szukania wzrostów w kontrze do otoczenia. W istocie, niemiecki DAX zdołał dziś ugrać zwyżkę o ledwie 0,07 procent, gdy Wall Street kontynuowała ostatnią przecenę w kontekście korekty w amerykańskim sektorze technologicznym. Popytowi pomagało dobre przyjęcie przez inwestorów w Polsce wyników spółki Orlen, której akcje zdrożały dziś o 3,75 procent przy obrocie przekraczającym 262 miliony złotych. Z perspektywy technicznej sesję można uznać za sukces byków w postaci zamknięcia WIG20 nad psychologicznym oporem 3000 pkt. przy położeniu, które jest tylko 0,4 procent niższe od szczytu hossy wyrysowanego w rejonie 3032 pkt. Problem zwyżki jest kolejna próba szukania wybicia WIG20 z konsolidacji zagrana w kontrze do otoczenia, które operowało nie tylko pod presją spadkową z amerykańskiego sektora technologicznego, ale również w kontekście oczekiwania na najważniejsze wydarzenie tygodnia, jakim ma być jutrzejsze wystąpienie prezesa amerykańskiej Rezerwy Federalnej na corocznym sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Inaczej mówiąc, rynek warszawski wyprzedzał dziś rynki bazowe, co było zakładem, iż Jerome Powell nie zaskoczy inwestorów jastrzębimi sygnałami na temat przyszłości polityki monetarnej USA, a indeksy rynków bazowych wybiją się ze swoich konsolidacji górą. Wzrosty w Warszawie stoją też w kontrze do ryzyka klasycznej korekty, jaka zwykle pojawia się w sierpniu i wrześniu, miesiącach tradycyjnie uznawanych za relatywnie słabszy okres dla rynków akcji.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
WIG20 znów pokazał moc. Zyskał na wartości 1,3 proc. i był jednym z najmocniejszych indeksów w Europie w czwartek.
Podczas czwartkowej sesji globalne nastroje na rynkach akcji są raczej słabe, a większość indeksów giełdowych w Europie i Stanach Zjednoczonych kończy dzień na minusie. Inwestorzy przyjmują postawę wyczekującą przed rozpoczynającym się jutro sympozjum w Jackson Hole, które tradycyjnie dostarcza wskazówek co do kierunku polityki pieniężnej w USA.
W środę spółki technologiczne dalej znajdowały się pod presją i Nasdaq zakończył handel na 0.6% minusie, podczas gdy spółki przemysłowe były nieco nad kreską.
Wyniki spółek, w tym m.in. Orlenu, zdominowały początek handlu na GPW. WIG20 o poranku był na nieznacznym minusie.
Podatek od zysków kapitałowych wprowadzono w 2002 r. jako podatek tymczasowy, jednak do tej pory żaden z kolejnych rządów nie zdecydował się z niego zrezygnować. Zamiast tego powstało kilka rozwiązań, które miały zachęcić inwestorów indywidualnych do inwestowania.
Notowania środowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie skończyły się skromnymi zmianami najważniejszych indeksów.