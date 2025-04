Unia Europejska nie wycofuje się z ESG

To jest na pewno jeden z obszarów, nad którym trzeba pracować w przyszłości. Powinniśmy dążyć do modelu, który funkcjonuje dobrze przy audytach finansowych, w którym znaczna część prac może być wykonana przed dniem bilansowym. Najważniejsze, żeby nie zostawić na sam koniec największych tematów, tylko rozłożyć je w czasie.

Ważnym wątkiem jest użyteczność sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Te raporty są często bardzo obszerne. Czy nie mamy przerostu formy nad treścią? Ponadto część publikowanych informacji ma wydźwięk stricte marketingowy.

W naszym badaniu PwC Global Investor Survey za 2024 r. 71 proc. respondentów powiedziało, że ich zdaniem kwestie zrównoważonego rozwoju powinny być elementem strategii przedsiębiorstw. Około trzech czwartych zainwestowałoby lub zwiększyłoby swoje zaangażowanie w podmioty, które traktują kwestie zrównoważonego rozwoju jako istotne.

To pokazuje, że po pierwsze są to rzeczy, które od dawna są ważne dla inwestorów. Po drugie, mamy do czynienia z jednolitymi standardami raportowania. Po trzecie, raportowanie jest weryfikowane poprzez atestację, co zwiększa wiarygodność.

Nie oznacza to, że teraz raporty nie są już obszerne. Często mają więcej niż 100 stron. W niektórych przypadkach może jest to zasadne. W przyszłości warto jednak nad tym popracować i raporty skrócić – bez uszczerbku dla ich użyteczności dla interesariuszy. Rzeczywiście, dotychczas inwestorzy wielokrotnie wskazywali, że raporty miały często marketingowy charakter.

Jak do tego wszystkiego ma się Omnibus? Intencje są dobre, natomiast sporo spółek twierdzi, że jest bardzo duży bałagan w przygotowaniach. Czują się zdezorientowane. Co w obecnej sytuacji powinny zrobić?

Zacznijmy od tego, że Omnibus jest inicjatywą legislacyjną, która ma na celu uprościć między innymi sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, czyli dyrektywę CSRD, taksonomię, standardy ESRS, oraz zmniejszyć ilość informacji wymaganych przez te standardy. Ma także wprowadzić standard dla dobrowolnego raportowana dla mniejszych podmiotów. 3 kwietnia 2025 r. Parlament Europejski uchwalił tak zwany stop the clock, przesuwając raportowanie dla części podmiotów planowane za 2025 r. o dwa lata, na 2027 r.

To, co jeszcze Omnibus planuje wprowadzić, to próg zatrudnienia, od którego spółki będą raportowały, określony wstępnie na 1000 pracowników. Idea za wyższym progiem niż obecnie jest taka, żeby zmniejszyć liczb