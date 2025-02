Obniżono poprzeczkę raportowania ESG

Jak jednak zaznaczała Maria Luís Albuquerque, komisarz Unii Europejskiej ds. usług finansowych, końcowa liczba firm sporządzających raporty według CRSD może być większa. Jej zdaniem wiele mniejszych przedsiębiorstw będzie zbierać dane niefinansowe i sporządzać zrównoważone raporty dobrowolnie albo pod presją swoich klientów, inwestorów czy instytucji finansowych (np. by móc skorzystać z zielonych kredytów czy grantów)

Komisja zakłada jednak ograniczenie zakresu informacji niefinansowych, których duże spółki będą mogły wymagać od firm MŚP będących w ich łańcuchu wartości. Co więcej, zapowiedziane w środę zmiany w dyrektywie CSDDD zakładają, że obowiązek badanie należytej staranności obejmie tylko bezpośrednich partnerów biznesowych dużych firm, które też będą musiały ich sprawdzać pod kątem ESG już nie co roku, a co pięć lat.

Dużą zmianą jest uproszczenie obowiązujących europejskich standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, rezygnacja z tzn. standardów sektorowych, a także zatrzymanie na dwa lata zegara wdrażania CSRD w kolejnych grupach firm. Podczas gdy największe spółki giełdowe muszą się dostosować do zapisów dyrektywy w tym roku (w raportach za 2024 r.), to już duże prywatne firmy, które miały być objęte tym obowiązkiem w 2026 r., oraz mniejsze firmy giełdowe (w 2027 r.) zyskają dwa lata więcej na przygotowania.

Niepotrzebny koszt

Jak jednak zaznacza prezes SEG, wysokie i niepotrzebne koszty przygotowania raportów za 2024 r. poniosło około 100 dużych spółek giełdowych z zatrudnieniem na poziomie 500–1000 osób, które mają już nie być objęte CSRD. Zbędne koszty poniosła też część przedsiębiorstw, w tym duże spółki niepubliczne i nieco mniejsze giełdowe (z 250–500 pracownikami), które dyrektywa CSRD miała objąć w przyszłym roku. Według szacunków SEG w tej grupie jest 150–170 spółek z GPW, a część z nich zaczęła już przygotowania. Jak wyjaśnia Mirosław Kachniewski, spółki, które poważnie podeszły do nowych obowiązków i chciały w przyszłym roku solidnie przygotować zrównoważone raporty za 2025 r., musiały już w 2024 r. przygotować proces istotności danych niefinansowych tak, by móc je zbierać od stycznia br. – Wygrały więc firmy, które jeszcze nie podjęły żadnych przygotowań i czekały z nimi na ostatnią chwilę – podkreśla Mirosław Kachniewski, dodając, że ogłoszone w środę zmiany oznaczają znaczące opóźnienie w realizacji celów ESG.

– Moim zdaniem jest to krótkoterminowy środek reaktywny i polityczny, który osłabi podejście Europy do aspektów klimatycznych i zrównoważonego rozwoju, a także podważy podejście do zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności – ocenia Robert Adamczyk, członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Według niego formalno-prawny obowiązek przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju obejmie co najmniej 300 podmiotów w Polsce zamiast 3,5–3,8 tysiąca firm, jak wcześniej oceniano.

Również Dariusz Kryczka, partner w EY Law, ocenia, że wejście w życie przepisów w obecnym brzmieniu – z bardzo szerokim zakresem uproszczeń – może istotnie ograniczyć skuteczność wysiłków podejmowanych w ostatnich latach na rzecz poprawy transparentności przedsiębiorstw.