Raportowanie ESG pochłonie w giełdowych spółkach dużo pieniędzy

– Co do zasady raportowanie ESG jest pozytywnym działaniem, zmuszającym firmy do uważnego podejścia do swojego wpływu na otoczenie. Niestety, obecna praktyka związana z raportowaniem według ESRS (europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju – red.) w obecnym kształcie wymaga pełnej koncentracji na stronie formalnej co pożera zasoby, które mogłyby być przeznaczone na meritum, czyli działania zmniejszające ten negatywny wpływ – twierdzi Marcin Gruszka, rzecznik grupy Allegro. Podaje, że na tym etapie spółka nie może podać całości kosztów raportowania ESG. Największym wydatkiem jest dla niej obowiązkowy audyt zewnętrzny. Na rynku może być przeprowadzany przez bardzo małą liczbę podmiotów, co radykalnie zwiększa koszty raportowania.

„Nie da się ukryć, że nowe zasady raportowania to koszty osobowe (więcej osób zaangażowanych w proces raportowania), czasowe (projekt jest czasochłonny, realizowany kosztem innych dotychczasowych projektów) oraz finansowe (budowa własnej bazy raportowej lub zakup zewnętrznej, zakup narzędzia do kalkulacji zakresu 3, koszty ekspertyz zewnętrznych, zwiększone koszty audytu)” – wylicza biuro prasowe Orange Polska. Mimo to spółka postrzega ESG jako szansę na dalszy rozwój. Zdaje sobie sprawę, że kwestie te stają się coraz ważniejsze dla inwestorów i dla partnerów biznesowych. Co więcej, sama przechodzi przez proces oceny ESG m.in. przez instytucje finansowe przy ocenie planowanych i realizowanych inwestycji oraz w przetargach. Orange widzi też ryzyko. Wiąże się one głównie z rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności w całym łańcuchu wartości, co jest trudne m.in. z uwagi na konieczność pozyskiwania danych czy też ustawiania odpowiednich procesów kontrolnych, aby nie naruszać praw człowieka i zasad ochrony środowiska.

Kosztowna edukacja i podnoszenie kompetencji pracowników

Orlen kwestie dotyczące ESG raportuje już od 2017 r. „Natomiast wewnętrzne zbieranie i analizowanie poszczególnych wskaźników odbywa się od kilkunastu lat. Tym samym koncepcja uwzględniania wskaźników zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu jest stałym elementem kultury organizacyjnej grupy Orlen” – zapewnia biuro prasowe spółki. Przekonuje, że wprowadzanie ESG jest procesem ciągłym, zależnym nie tylko od obowiązków regulacyjnych, ale także oczekiwań interesariuszy względem firmy. Według Orlenu ze względu na szeroki zakres koniecznych do wykonania prac niezwykle trudno jest oszacować jego koszt. Z drugiej strony raportowanie niefinansowe postrzega jako inwestycję w optymalny i racjonalny przegląd licznych i złożonych procesów, także pod kątem potencjalnych ryzyka i szans, które mogą być podstawą ograniczania kosztów.

O wysokich kosztach wdrożenia raportowania ESG jest przekonane JSW. Zauważa, że w dużych grupach kapitałowych wymaga ono zaawansowanych narzędzi do zbierania, analizy i raportowania danych. Konieczne są też szkolenia pracowników. Konkretnych danych dotyczących kosztów ESG spółka nie podaje. Na obecnym etapie prac nie ujawnia ich też KGHM. Wypunktował jednak sześć najbardziej znaczących. Związane są z organizacją kadr specjalizującą się w kwestiach ESG, inwestycjami w IT, audytami sprawozdań niefinansowych, współpracą z zewnętrznymi doradcami, bezpieczeństwem i ochroną danych oraz szkoleniami i wsparciem dla użytkowników systemów IT. Z kolei PGE identyfikuje przede wszystkim dodatkowe koszty wynikające z dodatkowego czasu pracy pracowników, dodatkowych etatów, szkoleń oraz doradztwa, jak też koszty systemów obsługujących zarządzanie i raportowanie.

Santander Bank Polska przekonuje, że od wielu lat realizuje strategię odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju, co ma odzwierciedlenie w jego dotychczasowych raportach ESG. Spółka widzi rosnące koszty związane m.in. z budowaniem rozwiązań i produktów wspierających transformację klientów do gospodarki niskoemisyjnej. – Jednocześnie mamy do czynienia z silnym oczekiwaniem klientów, by finansowanie zrównoważone wiązało się z niższymi kosztami niż finansowanie standardowe. Bardzo ważnym i generującym koszty elementem jest edukacja i podnoszenia kompetencji pracowników, co jest niezbędne, by móc wspierać klientów w ich transformacji – twierdzi Beata Kubida, menedżerka zespołu zrównoważonego rozwoju i ESG w Santander Bank Polska.

Spółki przechodzą z danych ogólnych na bardziej szczegółowe

Julia Krupa-Ignaczak, szefowa obszaru prawnego, ochrony danych, ryzyka operacyjnego i ESG w grupie Kruk uważa, że obawy firm o koszty wdrożenia ESG są zrozumiałe, ponieważ wiążą się z koniecznością inwestycji w nowe procesy, technologie i raportowanie. W Kruku postrzegane są jako długoterminowa inwestycja w rozwój firmy i budowanie konkurencyjności. Przynosi to wymierne korzyści w postaci zwiększonego zaufania inwestorów, poprawy relacji z interesariuszami, efektywniejszego zarządzania ryzykiem oraz możliwości realizowania wartościowych inicjatyw społecznych i środowiskowych. Spółka wymienia siedem najważniejszych kosztów związanych z wdrożeniem ESG. Przekonuje, że chociaż mogą wydawać się wysokie, ich proporcja w stosunku do przychodów Kruka jest starannie kontrolowana i optymalizowana.