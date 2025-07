Coraz mniej argumentów za Europą. USA znów przyciągną kapitał

Technologia będzie ciągnąć

Mając na uwadze powyższe, można zakładać, że obecna sytuacja sprzyjać będzie dalszemu umacnianiu pozycji rynku amerykańskiego – przynajmniej w krótkim terminie. - Czy to zjawisko okaże się trwałe, trudno w tej chwili przesądzać. Natomiast z punktu widzenia inwestora, obecne otoczenie może stanowić pretekst do rozegrania przynajmniej korekty dotychczasowego trendu – tj. odwrócenia rotacji kapitału z amerykańskich aktywów do europejskich, jaka miała miejsce w poprzednich kwartałach – przewiduje Łukomski.

- W Stanach Zjednoczonych rzeczywiście jest pod co grać, tym bardziej że prognozy wyników na III i IV kwartał zakładają wzrost o 7 proc., a na cały 2026 r. aż o 14 proc. Dodatkowo większość światowych banków inwestycyjnych po zapowiedzi ceł ścięła znacząco prognozy i obecnie przywróciła je do poziomu tylko lekko niższych przed tym wydarzeniem – mówi Tomasz Jachowicz, starszy zarządzający portfelami, BM mBanku. - Na obecnym etapie nie wychylałbym się znacząco w stronę Europy i zgodnie ze światowymi benchmarkami trzymał i tak już spory udział USA – radzi. - Daleki byłbym, aby porozumienie handlowe ocenić jako coś pozytywnego dla UE, ale rynki finansowe najbardziej nie lubią sytuacji, w której nie mogą czegoś wycenić. To samo w sobie już powinno przynieść ulgę inwestorom – tłumaczy Jachowicz.

W ocenie Szymańskiego zawarcie porozumienia handlowego, które jest jednym z serii, wzmacnia pozytywną ocenę rynku amerykańskiego. - Cła, jakkolwiek niekorzystne dla konsumenta, pozytywnie wpływają na rentowność części notowanych na giełdzie firm amerykańskich. Co więcej, jednym z czynników ryzyka rynku USA była duża niepewność co do polityki gospodarczej, w tym ryzyko wojny handlowej z niemal całym światem. To ryzyko wyraźnie zostało zniwelowane, a porozumienia są generalnie korzystne dla USA – komentuje prezes VIG/C-Quadrat TFI. - Jednocześnie zostaje zapewniona ochrona dla amerykańskich firm technologicznych, szczególnie tych świadczących usługi cyfrowe. Jest to o tyle istotne, że sektor technologiczny jest obecnie głównym „koniem pociągowym” hossy na rynku USA – podkreśla.

Jachowicz nie stawia krzyżyka na Europie. - Nie widziałbym też zbierających się czarnych chmur nad gospodarką unijną z powodu ceł, bo samo makro wygląda całkiem przyzwoicie. Samo obniżenie kosztu kredytu powinno w kolejnych kwartałach pozytywnie wpływać na zyskowność europejskich spółek – przewiduje.

Zdaniem Szymańskiego dla rynków europejskich korzystny jest sam fakt uniknięcia spirali wojny handlowej z USA tworzącej potencjalnie duże ryzyko. - W przypadku Polski ryzyko to jest dodatkowo wzmocnione czynnikiem geopolitycznym związanym z wojną w Ukrainie, które istotnie by się zwiększyło w sytuacji konfrontacji gospodarczej UE z USA. Przy czym nie należy oczekiwać istotnej hossy z powodu zawarcia tego porozumienia. Rynki były przekonane, że do niego dojdzie, co objawiało się znikomą reakcją na tzw. listy Donalda Trumpa z pierwszej połowy lipca mające wprowadzić zaporowe cła – przypomina.