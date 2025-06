Raportowanie ESG będzie odsunięte o dwa lata

Komisja Europejska pracuje nad złagodzeniem sprawozdawczości ESG

Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) może się jednak zmienić, zanim zacznie być w pełni stosowana. Komisja Europejska pracuje bowiem nad projektem łagodzącym wymogi raportowania. Propozycja Komisji, zawarta w dokumencie COM(2025)81, zakłada m.in.:

– znaczące zawężenie zakresu jednostek zobowiązanych do sporządzania sprawozdawczości;

– wprowadzenie limitu informacji, jakie jednostki raportujące mogłyby żądać od jednostek znajdujących się w ich łańcuchu wartości;

– usunięcie uprawnienia dla KE do wydania sektorowych standardów sprawozdawczości;

– złagodzenie wymogów dotyczących atestacji sprawozdawczości.

Zmiany w przepisach o zrównoważonym rozwoju są też jednym z postulatów inicjatywy SprawdzaMY, czyli społecznego zespołu deregulacyjnego Rafała Brzoski. W propozycji przekazanej rządowi eksperci zespołu wskazali przede wszystkim na wysokie koszty związane z raportowaniem, przede wszystkim dla mniejszych firm. Przytoczyli dane z Europejskiego Stowarzyszenia Firm (BusinessEurope), wskazujące że średni koszt dostosowania się do wymogów CSRD dla małej firmy wynosi około 50 000 euro rocznie. Stawiałoby to europejskie firmy w mniej korzystnej pozycji do konkurentów np. z USA czy Chin, gdzie te wymogi są mniej rygorystyczne. BusinessEurope ostrzega przed nawet 20-procentowym spadkiem zewnętrznych inwestycji w związku z obowiązkowym raportowaniem ESG.