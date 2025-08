Cła mogły zabić, a tylko uderzą w unijny handel. Polsce też się oberwie

O tym, jak polityka Donalda Trumpa może jeszcze namieszać, dobrze pokazuje zachowanie miedzi w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, czyli jej przecena na amerykańskim rynku o ponad 20 proc. po informacji, że 50-proc. stawka celna będzie dotyczyć tylko półproduktów. W tym kontekście warto choćby wspomnieć o niewybrednych słowach Trumpa na temat szefa Fedu Jerome'a Powella, choć ten jak na razie prezentuje nieugiętą postawę. W środę Fed utrzymał stopy procentowe mimo ciągłych nacisków politycznych. W czwartek zaś okazało się, że inflacja PCE w USA w czerwcu wzrosła mocniej od prognoz.

Część inwestorów liczy na obniżkę stóp w USA we wrześniu, czego sam Powell nie wykluczył. Podobnego zdania są analitycy BM mBanku. Jak wskazują, w FOMC pojawiła się różnica zdań, kwestia polityki handlowej USA zaczyna się rozjaśniać, a do tego mamy do czynienia z jakimś spowolnieniem amerykańskiej gospodarki.

Czy w najbliższym czasie dojdzie także do obniżki stóp procentowych w Polsce? W czwartek poznaliśmy dane o inflacji PCI w Polsce, która sięgnęła 3,1 proc. rok do roku, czyli więcej od prognoz. Ekonomiści Banku Pekao spodziewają się jednak, że na koniec roku inflacja zejdzie poniżej 3 proc. rok do roku. Niepokojący zdaniem analityków może być jednak wzrost inflacji bazowej, który mógł sięgnąć 3,5 proc. w porównaniu z 3,4 proc. w czerwcu. „To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy inflacja bazowa zaskakuje wyższym odczytem. Tym bardziej jest to zaskakujące, że momentum wzrostu cen bazowych z początkiem 2025 r. weszło w wyraźny trend spadkowy. Razem z wyższymi od oczekiwań odczytami dynamiki płac w ostatnich miesiącach tworzy istotne ryzyka inflacyjne dla gołębiej części Rady” – podano. Bank Pekao spodziewa się jednak, że RPP we wrześniu obniży stopy procentowe o 25 pkt baz. – wzrosły natomiast szanse dla scenariusza pozostawienia ich na niezmienionym poziomie. Kolejnym ryzykiem inflacyjnym dla Rady wydaje się sytuacja fiskalna.