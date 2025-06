MSCI ESG Rating to jedno z najbardziej rozpoznawalnych narzędzi oceny dojrzałości w zakresie zarządzania czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz ładem korporacyjnym (ESG), które obejmuje m.in. ponad 17000 emitentów na całym świecie.

Indeksy MSCI stanowią kluczowy punkt odniesienia dla międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Obecność w nich zwiększa widoczność i atrakcyjność Grupy Żabka wśród globalnych uczestników rynku kapitałowego.

„Uzyskanie najwyższej oceny AAA w MSCI ESG Rating traktujemy jako zobowiązanie do dalszego wzmacniania naszych praktyk ESG i skalowania rozwiązań, które przynoszą realną wartość biznesową, społeczną, a także środowiskową. Włączenie Grupy Żabka do indeksów MSCI było ważnym krokiem na drodze do budowania trwałej, zrównoważonej wartości dla wszystkich naszych interesariuszy, do których należą m.in. nasi klienci, pracownicy, franczyzobiorcy, inwestorzy czy dostawcy” - mówi Tomasz Blicharski, Group Chief Strategy & Development Officer.

„Obszar ESG to jeden z czynników wzrostu w naszej strategii biznesowej - cele ESG traktujemy z taką samą powagą, jak nasze cele operacyjne i finansowe. Nasze strategiczne i transparentnie komunikowane podejście do kwestii ESG jest doceniane także przez globalnych inwestorów. Jednym z tego przejawów było bardzo duże zainteresowanie naszą emisją obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability-Linked Bonds, SLB) zgodnie ze wytycznymi International Capital Market Association (ICMA)” - dodaje Marta Wrochna-Łastowska, CFO Grupy Żabka.

Uzyskanie tak wysokiej oceny odzwierciedla zarówno dojrzałość podejścia Grupy do zarządzania ryzykami ESG, jak i skuteczność wdrażanych rozwiązań w obszarach ładu korporacyjnego, kwestiach społecznych i środowiskowych. Grupa Żabka nieustannie doskonali swoje praktyki ESG w ramach kompleksowej Strategii Odpowiedzialności przyjętej w 2021 roku i Ramowej Polityki ESG uchwalonej w 2024 roku. Kluczowym elementem tego podejścia jest aktywne poszukiwanie informacji zwrotnej oraz niezależnych przeglądów działań Grupy. W lipcu 2024 roku firma po raz trzeci z rzędu uzyskała platynowy rating EcoVadis, który plasuje Żabkę wśród 1% najlepiej ocenianych firm na świecie pod względem integracji ESG. Ponadto w 2024 roku agencja Morningstar Sustainalytics przyznała firmie rating ryzyka ESG na poziomie 12,5, kwalifikując ją jako firmę o niskim ryzyku istotnego wpływu ESG na wyniki finansowe i jednocześnie jako jedno z najlepiej ocenianych przedsiębiorstw w branży.

Czym jest MSCI ESG Rating?

MSCI ESG Rating to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i szeroko stosowanych systemów oceny ryzyka oraz dojrzałości działań w obszarze ESG, opracowany przez globalną firmę analityczną MSCI Inc. Celem tego narzędzia jest pomoc inwestorom w zrozumieniu, jak dobrze dana spółka radzi sobie z długoterminowymi ryzykami i szansami związanymi z czynnikami ESG, które mogą mieć istotny wpływ na jej wyniki finansowe oraz reputację.

MSCI ESG Rating ocenia ponad 17 000 spółek na całym świecie, bazując na ponad 1 000 źródeł danych - w tym raportach rocznych, publikacjach branżowych, danych od organizacji pozarządowych, agencji regulacyjnych oraz mediów. Analiza obejmuje zarówno ocenę ekspozycji spółki na istotne ryzyka ESG wynikające z jej profilu działalności (np. ślad węglowy, praktyki zatrudnienia, etyka biznesowa), jak i zdolność do zarządzania tymi ryzykami poprzez odpowiednie polityki, procedury i działania operacyjne.

Ocena przyznawana jest według siedmiostopniowej skali: CCC - B - BB - BBB - A - AA - AAA, gdzie AAA oznacza najwyższą możliwą ocenę, i przypisywana jest liderom branży - firmom, które nie tylko skutecznie zarządzają ryzykami, ale także wdrażają innowacyjne i trwałe rozwiązania w zakresie ESG, wyznaczając standardy dla całego sektora. Rating jest cyklicznie aktualizowany, co oznacza, że spółki są stale monitorowane pod kątem nowych informacji, zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym oraz wpływu ich działań na otoczenie.

Dla inwestorów instytucjonalnych MSCI ESG Rating stanowi jedno z kluczowych narzędzi wspierających decyzje inwestycyjne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dla spółek to niezależne i rynkowe potwierdzenie jakości ich działań w obszarze odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego.

Więcej informacji na temat działań Grupy Żabka w zakresie ESG znajduje się w Raporcie Rocznym za 2024 rok: Raport-roczny-Zabka-Group-2024.pdf.

Źródło informacji: Grupa Żabka

