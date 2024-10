Polski system emerytalny znalazł się w tej edycji raportu na 30. miejscu (spadek z 29. miejsca przed rokiem). Autorzy raportu ocenili go na 56,8 pkt. (przed rokiem 57,6 pkt.), co przełożyło się na ocenę „C”, czyli trójkę. Systemy emerytalne były oceniane w trzech kategoriach. W każdej do zdobycia było maksymalnie 100 pkt. Najwięcej tracimy w kategorii wypłacalności w długim terminie – tutaj otrzymaliśmy jedynie 45,2 pkt. na 100 możliwych. To kryterium o sporej wadze (35 proc.), które znaczeniem ustępuje jedynie adekwatności świadczeń (waga 40 proc.), w której uzyskaliśmy 59,2 pkt. Sporo punktów (69,4) zebraliśmy w ostatniej analizowanej kategorii – integralność i bezpieczeństwo prawne systemu – ale tu generalnie oceny są wysokie. W sumie we wszystkich badanych kategoriach zajęliśmy odległe miejsca. Warto wspomnieć, że według autorów badania systemy emerytalne oceniane na „C” mają pewne dobre cechy, ale również istotne braki i ryzyka, które powinny być wyeliminowane, bo zagrażają wypłacalności systemu.

W grupie krajów z oceną „C” Polska zajęła najwyższe miejsce. Tuż za naszymi plecami znalazły się Chiny, a na kolejnych miejscach m.in. Brazylia, Włochy, Japonia, Austria, Korea Południowa i Tajlandia.

Najgorzej, bo na „D”, czyli na dwójkę, oceniono systemy emerytalne RPA, Turcji, Filipin, Argentyny i Chile. Ten ostatni zdobył zaledwie 44 pkt.

Rekomendacje dla świata i Polski

– W świecie, w którym wskaźniki dzietności spadają, a średnia długość życia wzrasta, systemy emerytalne są w centrum uwagi. Zapewnienie odpowiedniej równowagi między prywatnymi, a publicznymi rozwiązaniami emerytalnymi, zwiększenie partycypacji pracowników oraz zachęcanie do kontynuowania aktywności zawodowej osób, które chcą pracować w starszym wieku, to tylko niektóre z działań, które mogą poprawić długoterminowe wyniki dla emerytów – skomentował wyniki rankingu Pat Tomlinson, prezydent i CEO w Mercer.

– Polski system emerytalny nie jest wyizolowany. Dotyka nas wiele takich samych problemów, jak te wskazane w raporcie: spadające wskaźniki dzietności, rosnąca długość życia, wzrost obciążeń państwa, w efekcie wyzwania wysokich deficytów budżetów i systemów publicznych. Ale nasz system ma też kilka „specyficznych” cech, które wymuszają jego odmienne „naprawianie” – mówi Krzysztof Nowak, szef Mercera w Polsce. – Bez wątpienia głównym wyzwaniem polskiego systemu emerytalnego pozostaje „przeważenie” systemu państwowego, szczególnie w modelu pełnej redystrybucji, czyli naszego ZUS. Mówiąc o redystrybucji mamy tu na myśli system pozbawiony aktywów, w którym świadczenia w 100 proc. finansowane są bieżącymi wpływami, czyli składkami, bądź środkami z budżetu państwa. Aktywa naszych OFE, zakładowych PPE i PPK oraz indywidualnych IKE i IKZE w porównaniu do zobowiązań ZUS są niewspółmiernie małe. To mocno wyróżnia polski system na tle rozwiązań światowych – i to, niestety, negatywnie. I pewnie w zakresie wysokości świadczeń, stabilności i integralności systemu mamy najwięcej do zrobienia – dodaje.