Wiatry bardzo sprzyjają pracowniczym planom kapitałowym

Wspomniany lider wypadł też bardzo dobrze w poprzednim miesiącu, obok Goldman Sachs TFI (miejsce piąte na rynku) notując 2-proc. zwyżkę aktywów w PPK.

Blisko połowa

Projekt PPK nie miał łatwego startu, ale liczba umów o prowadzenie programów w ostatnim czasie się zwiększa, a równolegle rośnie partycypacja, która w tym roku powinna przekroczyć 50 proc. – z końcem września wskaźnik ten sięgał 49,23 proc. wobec 48,76 proc. na koniec sierpnia. Niezmiennie najwyższa partycypacja występuje w największych przedsiębiorstwach, zatrudniających ponad 250 osób, gdzie udział uczestników PPK zbliża się do 80 proc. W małych i średnich firmach partycypacja przekroczyła 30 proc. i tylko w sektorze publicznym nie pokonała jeszcze tej granicy.

Z końcem września liczba uczestników PPK zwiększyła się do 3,6 mln osób, czyli o 28,7 tys., w porównaniu z sierpniem. Liczba aktywnych rachunków PPK według Ewidencji PPK wyniosła na koniec września 4,30 mln, a liczba pracodawców umożliwiających swoim pracownikom udział w PPK wzrosła do 325 tys.

Zarządzaniem PPK zajmuje się aktualnie 17 instytucji finansowych. Średnie opłaty za zarządzanie wraz z innymi kosztami administracyjnymi lub operacyjnymi oraz kosztami transakcji wynoszą 1,08 proc. inwestycji rocznie.

Jak wyliczył PFR Portal PPK, na rachunku uczestnika PPK, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r. (zarabiającego do końca 2023 r. 5300 zł i od 2024 r. 7000 zł), w zależności od grupy funduszu zdefiniowanej daty znajduje się średnio od 8310 zł do 10 664 zł więcej, niż on sam wpłacił do PPK, co oznacza od 129 proc. do 165 proc. zysku.