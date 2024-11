Popyt na kredyty skoczył. Ale dlaczego?

W październiku do banków i SKOK-ów wpłynęło 34,5 tys. wniosków o kredyt mieszkaniowy – o 16,5 proc. mniej niż rok wcześniej, gdy działał program „Bezpieczny kredyt”, ale i o 21,1 proc. więcej niż we wrześniu – podało Biuro Informacji Kredytowej. To najlepszy w tym roku miesiąc – średnia z trzech kwartałów br. to 28 tys. wniosków. Średnia wartość wnioskowanej pożyczki wyniosła 440,18 tys. zł – o 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej i o 1 proc. mniej niż w rekordowym wrześniu.