Czytaj więcej Budownictwo Echo Group liczy na wzrost sprzedaży mieszkań i sprzedaż biurowców Grupa stawia na wzrost sprzedaży mieszkań, koncentruje się na sprzedaży nieruchomości biur i galerii, a także szykuje się do zbycia udziałów w platformie PRS.

Prywatne akademiki w Polsce to atrakcyjna nisza

– W Polsce na jedno łóżko przypada aż 12 studentów. Średnia europejska jest znacznie wyższa. Ta strukturalna luka tworzy bardzo silne fundamenty pod rozwój prywatnych akademików – ocenia Dorota Lachowska, dyrektorka działu badań rynku w Knight Frank. Według raportu firmy, w Polsce działają 443 akademiki oferujące 115,2 tys. łóżek, ale tylko 13 proc. to prywatne domy studenckie. Największymi operatorami w Polsce są Student Depot (4,2 tys. łóżek – notabene to wcześniejszy projekt Griffin Capital Partners, obecnie należy do grupy Kajima) i Xior Student Housing (3,6 tys. łóżek).

Jak zaznaczają analitycy Knight Frank, mimo wzrostu podaży popyt jest daleki od zaspokojenia. Obłożenie oddanych akademików rzędu 98 proc. sprawia, że studenci rezerwują miejsca z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Jest to rynek o bardzo niskim ryzyku pustostanów, co stanowi istotną zaletę dla inwestorów.