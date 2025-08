Jeżeli chodzi o perspektywy dla poszczególnych segmentów budownictwa inżynieryjnego, analitycy Spectis zauważają rosnącą aktywność głównych zamawiających (PKP PLK i CPK) w sektorze kolejowym, co już w I półroczu 2025 r. znalazło odzwierciedlenie w 30-proc. wzroście przerobów na liniach kolejowych. Częściowo jest to jednak efekt niskiej bazy.

– Krytyczniej oceniamy aktywność inwestycyjną GDDKiA, która w ostatnich 12 miesiącach ogłosiła przetargi na zaledwie 111 km nowych dróg ekspresowych i autostrad, o ponad 50 proc. mniej rok do roku. Nieco więcej dzieje się w drogach krajowych niższej rangi, ale projekty te nie są w stanie z powodzeniem zasypać luki po dobiegających końca znaczących kontraktach drogowych. W I półroczu 2025 r. produkcja w sektorze drogowym skurczyła się o 8 proc. rok do roku. W statystykach widać już więc stopniowe przekładanie zwrotnicy wydatków z dróg na koleje – mówi Sosna. – Także inwestorzy z rynku energetycznego mają problem z przejściem od ambitnych zamierzeń inwestycyjnych do realnych czynów. Portfele wykonawców energetycznych od kilku kwartałów prezentują się dość płasko, a sama produkcja budowlana w branży energetycznej w I półroczu zanotowała dynamikę w okolicy zera. Transformacja energetyczna polskiej gospodarki prezentuje się dobrze, niestety, tylko w sferze retorycznej – przyznaje ekspert.

Jest szansa na poprawę na rynku budowlanym

Szymon Jungiewicz, główny analityk rynku budowlanego w PMR Market Experts, przyznaje że wstępne dane, które obrazują sytuację na polskim rynku budowlanym w 2025 r. budzą niepokój. – Branża od dłuższego czasu oczekuje odbicia i ożywienia, szczególnie w segmencie inżynieryjnym. Tymczasem wciąż nie widać w danych zwiększonej skali realizacji robót budowlano-montażowych. Co gorsza, nie widać ofensywy przetargowej na rynku dużych zamówień publicznych, na co zwracają uwagę przedstawiciele firm budowlanych. Co prawda dane biuletynowe Urzędu Zamówień Publicznych wskazują na zwiększoną liczbę ogłaszanych postępowań ogółem, jednak brakuje szczególnie przetargów na inwestycje infrastrukturalne na poziomie samorządów. Także najwięksi zamawiający – GDDKiA oraz PKP PLK nie uruchomiły jeszcze wielu z zapowiadanych na ten rok postępowań – komentuje Jungiewicz. – Sygnały te wróżą, że w nadchodzących kwartałach zwiększa się ryzyko zawirowań rynkowych – po kumulacji robót w tych segmentach, gdzie realizowane są podpisane zamówienia, nie będzie płynnego przejścia do realizacji kolejnych z uwagi na luki w ogłaszaniu postępowań – dodaje. Niepokoją też czerwcowe dane o 8-proc. spadku produkcji cementu.

– Niepokoi też sytuacja mniejszych firm budowlanych, działających w segmencie kubaturowym. Ostatnie miesiące stoją pod znakiem dalszego wyczekiwania i nie widać przełomu w rozpoczynaniu inwestycji. Jest to dostrzegalne szczególnie na poziomie nowo rozpoczynanych projektów deweloperskich w mieszkaniówce – mówi Jungiewicz. Inwestorzy indywidualni też nie są aktywni. Wiosną i latem wyhamował popyt na materiały i urządzenia do prac wykończeniowych.

– Jeżeli na rynek nie wróci szybko optymizm, cały 2026 r. może być słabszy od oczekiwań. Jest jednak wciąż szansa na poprawę: zwiększona skala wykorzystania funduszy unijnych, niższe koszty kapitału (obniżane stopy) i zwiększona skala robót specjalistycznych w I połowie 2025 r., zwiastujących większą skalę robót ziemnych i związanych z przygotowywaniem inwestycji. Te sygnały wskazują na wciąż możliwy wzrost poziomu robót budowlanych w II połowie tego roku. Dodatkowo czołowi generalni wykonawcy mają zapełnione portfele zamówień na lata 2025 i 2026 r., II połowa roku będzie się wiązała z dwucyfrowym rok do roku tempem wzrostu inwestycji w gospodarce ogółem, co naturalnie będzie sprzyjać rynkowi budowlanemu – podsumowuje Jungiewicz.