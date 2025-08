Kontrakty ogólnobudowlane dominują, niemniej budujecie też drogi. Jak wygląda sytuacja na tym odcinku?

W tej chwili raczej skupiamy się na drogach lokalnych, przetargach wojewódzkich czy miejskich zarządców. Niestety, sytuacja jest jeszcze gorsza niż w przetargach na odcinki autostrad, drogi ekspresowe czy obwodnice, bo startuje jeszcze więcej firm. Do postępowania potrafi stanąć 20-30 spółek, wiadomo więc, że dochodzi do walki cenowej powodującej niesamowite ściskanie marż.

W ramach dywersyfikacji działacie na rynku usług dla przemysłu – w Polsce i za granicą? Jak tu wygląda sytuacja pod kątem podaży zleceń i konkurencji?

To bardzo stabilny segment zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Usługi polegają na utrzymaniu ruchu w różnych fabrykach. To zarówno małe zlecenia, jak i umowy długoterminowe, np. odpowiadamy za to, żeby ludzie mieli ciepło w całej Łodzi, bo obsługujemy Veolię. Takie kontrakty też są narażone na efekty inflacyjne, a postępowania na walkę cenową. Nasze spółki w Niemczech z kolei borykają się z tym, że wielkie zakłady wstrzymują inwestycje z wiadomych względów, ale dalej trzeba te instalacje remontować. Więc jeżeli chodzi o przychody i rentowność, to zazwyczaj jest to stabilny poziom rok do roku.

Niedawno uruchomiliście fabrykę produkującą drewniane moduły dla budownictwa, początkowo żeby podbić rynek niemiecki, ale szukacie też zleceń w Polsce. To głównie budynki użyteczności publicznej, ale państwo zapowiedziało dużą ofensywę, jeśli chodzi o społeczne budownictwo czynszowe. Czy to może spowodować, że budynki prefabrykowane w końcu się u nas przyjmą?

Drewniane moduły mają wiele zastosowań. W tej chwili ze środków KPO realizowany jest program Przedszkolak+, w którym bierzemy udział. Z prefabrykatów można stawiać szkoły, akademiki, biurowce.

Wydaje mi się, że rynek wymusi zmiany w segmencie mieszkaniowym. Budownictwo prefabrykowane odpowiada na wiele bolączek, na które cierpi branża. Po pierwsze, brak siły roboczej. Po drugie, jest technologią pozwalającą na dużo szybszą realizację, co jest istotne w kontekście wspomnianego przeze mnie ograniczonego czasu na konsumpcję funduszy. Dla rządu to również szansa, by zaistniał z programem budownictwa społecznego jeszcze w czasie swojej kadencji. Pierwsze przetargi są rozpisywane i bierzemy w nich udział.

Giełdowy Pekabex produkuje betonowe prefabrykaty. Żeby przekonać deweloperów, uruchomił własną działalność na tym polu, zbudował osiedle pilotażowe, teraz realizuje różne kameralne projekty. Nie kusi was, by pójść taką drogą?

Mieliśmy już kiedyś w grupie dewelopera mieszkaniowego, ale go sprzedaliśmy. Nie chcemy być deweloperem, ale będziemy skłaniać innych, żeby wykorzystywali nasze moduły.