Saga frankowa: czarne scenariusze wciąż możliwe

Czytaj więcej Banki Banki z satysfakcją przyjmują wyrok TSUE Dla kogo korzystne jest kolejne orzeczenie unijnego trybunału w sprawie rozliczeń frankowiczów i banków? ZBP przekonuje, że zyskać mogą obie strony sporu. Dzięki uproszczeniu i skróceniu postępowań sądowych.

Jak rozliczane są kredyty po unieważnieniu

Białek podkreśla, że wyrok, wbrew wieszczeniom kancelarii frankowych, nie niesie żadnych dodatkowych obciążeń dla banków.

Niemniej wcale nie jest powiedziane, że saga frankowa nie będzie kosztować banków jeszcze więcej. Na takie ryzyka wskazał w ostatnim raporcie NBP, który ocenia, że większość kosztów związanych z ryzykiem prawnym aktywnych kredytów w CHF została już poniesiona, jednak w negatywnym scenariuszu mogą być potrzebne jeszcze dodatkowe rezerwy. I to bardzo duże – dotychczas wyniosły 90 mld zł, a według szacunków NBP może chodzić o kolejne 50 mld zł! Na tę kwotę składa się 10 mld zł nowych odpisów potrzebnych na pokrycie ryzyka aktywnych kredytów CHF. Kolejne 10 mld zł to potencjalne rezerwy na zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie, a dodatkowe 30 mld zł to ewentualne koszty pozwów od kredytów w euro lub już spłaconych kredytów CHF.

– Szacunki NBP odnoszą się do czarnych scenariuszy, które głównie dotyczyły masowego wnoszenia spraw do sądu w sprawach kredytów CHF już spłaconych – mówi Białek. – W takich przypadkach skłonność klientów do wchodzenie na drogę sądową jest ograniczona. Inna sprawa, że kancelarie frankowe chwytają się wszystkiego, proponują klientom wykup wierzytelności za ułamek wartości, a same próbują zgarnąć zysk dla siebie. Mam nadzieję, że uda się ukrócić takie praktyki, a scenariusze rysowane przez NBP nie spełnią się – dodaje prezes ZBP.

– Widać, że NBP chce być ostrożny, wskazując na całościowe ryzyko – wskazuje Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. – Na razie liczba toczących się spraw frankowych spada i chciałbym się trzymać tego, co mówią banki, że 2025 r. będzie ostatnim rokiem dużych rezerw frankowych – podsumowuje.