"Uważam, że to zły pomysł" - powiedział Jaworowski pytany o pomysł nałożenia na banki podatku od zysków nadzwyczajnych."Nie uważam, że były to nadmiarowe zyski, są one elementem cyklu gospodarczego i dosyć wysokich stóp procentowych, a nie odpowiadają za nie ani banki, ani rząd (...), te nawoływania są nie na miejscu" - dodał.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oceniała wcześniej, że dobrym rozwiązaniem byłoby nałożenie na banki podatku od zysków nadzwyczajnych, a środki z tego podatku mogłyby trafić na przykład na cele związane z obronnością.