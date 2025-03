Drogie kredyty w Polsce? To nie wina banków - przekonuje ZBP

Temat drogich kredytów mieszkaniowych w Polsce rozpalił do czerwoności emocje opinii publicznej, m.in. za sprawą polityków, czy działaczy społecznych, którzy winą za to obarczają banki i ich wysokie marże kredytowe. Związek Banków Polskich na czwartkowej, specjalnej konferencji prasowej odniósł się do tych kwestii, starając się przekonywać, że rzeczywistość jest zgoła inna.

Dlaczego kredyty w Polsce są drogie

- To spotkanie to forma naszej reakcji na zmanipulowane i nieprawdziwe informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej. Czujemy się w obowiązku pokazać rzeczywiste dane – mówił Tadeusz Białek, prezes ZBP, podczas konferencji pod wymownym hasłem „Banki, marże i nagłówki: gdzie kończy się ekonomia, a zaczyna sensacja?”.

Białek ocenił, że w Polsce trwa moda na antybankowość, na podważanie stosunków zobowiązaniowych na szeroką skalę. – Trwa kampania wyborcza, banki stały się chłopcami do bicia. Tymczasem sektor bankowy był, jest i pozostanie absolutnie kluczowy dla gospodarki, finansując 87,6 proc. wszystkich przedsięwzięć. Dlatego musi być silny i zdrowy –- podkreślał.

Prezes ZBP zaznaczył, że to nie banki wykreowały wysoką inflację. – To nie my rozrzucaliśmy pieniądze z helikoptera. Kluczem do taniego kredytu jest niska inflacja i niskie stopy procentowe. Gdyby stopa referencyjna NBP była na poziomie stopy EBC, mielibyśmy jedne z tańszych kredytów na kontynencie. Gdyby ryzyko prawne było niższe, to na pewno nasze marże byłyby niższe – komentował Tadeusz Białek.