Nie wszystkie banki z rekordami wyników

Banki Jakie zyski pokażą banki za III kwartał? Zaskakujące prognozy Wszystkie banki notowane na warszawskiej giełdzie mają pochwalić się całkiem niezłymi wynikami – pokazują tzw. oczekiwania rynkowe. Ale prognozy poszczególnych analityków co do zysków są dosyć rozbieżne.

Łącznie wynik z tytułu odsetek dla dziewięciu analizowanych banków może wynieść za III kwartał br. ok. 22,2 mld zł. Byłby to wzrost o 11,1 proc. kwartał do kwartału i o 9,5 proc. rok do roku. To imponująca dynamika, biorąc pod uwagę, że główna stopa procentowa NBP wynosi obecnie 5,75 proc., a więc jest aż o 1 pkt proc. niższa niż rok wcześniej.

4,6 mld zł zarobiły największe banki giełdowe z tytułu opłat i prowizji w okresie lipiec–wrzesień br. – oczekują analitycy. Może to oznaczać wzrost rok do roku o 6 proc.

Za to pewne rozczarowanie mogą stanowić wyniki poszczególnych banków, gdzie zysk za III kwartał tego roku był niższy niż w III kwartale 2023 r., więc o biciu rekordów nie ma mowy. Chodzi tu przede wszystkim o lidera rynku – PKO Bank Polski, a także ING Bank Śląski. Analitycy prognozują, że PKO BP w minionym kwartale zarobiło ok. 2,4 mld zł, czyli o ponad 13 proc. mniej niż rok wcześniej. Z kolei zysk ING BSK to ok. 1,1 mld zł, czyli o ponad 4 proc. mniej niż rok wcześniej.

Do spółek, które nie pokażą rekordowo wysokich zarobków, można też zaliczyć Bank Millennium – ok. 150 mln zł prognozowanego przez analityków zysku w III kwartale br. wobec ok. 230 mln zł w II kwartale tego roku. Ciekawostką jest, że główną przyczyną tego spadku nie są rezerwy frankowe, ale fakt, że Millennium ostatnio wyszło z programu naprawczego i w związku z tym musiało zacząć płacić podatek bankowy.