DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji banków PKO BP, Pekao i Millennium

W udostępnionych w poniedziałek skrótach z raportów z 24 listopada br. analitycy Domu Maklerskiego BOŚ oceniają perspektywy trzech banków w horyzoncie 12 miesięcy. Dla każdego z niech oczekiwana cena docelowa został podniesiona.

PKO BP może wrócić do wypłaty dywidendy

I tak, wycena PKO BP w horyzoncie 12-miesięcznym wzrosła do 64,4 zł z 34,3 zł na akcję. W dniu wydania raportu kurs wynosił 46,52 zł, a w poniedziałek 4 grudnia - ok. godz. 11.50 – 49,43 zł. Podniesiona też została rekomendacja z „trzymaj” do „kupuj”.

Analitycy DM BOŚ zauważają, że rok 2023 r. nie jest PKO BP „lekki, łatwy i przyjemny, przez kilka niefortunnych zdarzeń”. To m.in. niekorzystny dla banków wyrok TSUE z czerwca br., co spowodowało wysyp nowych pozwów ze strony klientów frankowych oraz zablokowanie wypłaty dywidendy, liczne interwencje władz np. w odniesieniu do oprocentowania depozytów, czy zapowiedzi przedłużenia wakacji kredytowych. "Wszystkie wydarzenia były wyzwaniami indukującymi koszty, co przysłoniło prawdziwy obraz finansowej pozycji i wyników PKO BP" – czytamy w raporcie.

Tymczasem ten obraz może nie być taki zły. „Na przykład najważniejsza pozycja po stronie zysków, czyli wynik odsetkowy netto Banku znacząco wzrósł w br. i co więcej, są duże szanse, że porównywalny poziom utrzyma się w przyszłym roku, gdyż PKO BP zbudował wiele linii obrony swojego wyniku odsetkowego. Także wzrost wolumenów powinien być podtrzymany w przyszłym roku. Wreszcie wydaje się, że poziom interwencjonizmu państwowego może spadać. Dlatego wg naszych ocen przyszły rok powinien być korzystniejszy dla PKO BP pod wieloma względami" – oceniają analitycy DM BOŚ.

"Uważamy, że PKO BP należy do rzadkich okazów w sektorze bankowym zdolnych do wygenerowania porównywalnej marży w przyszłym roku zważywszy na: poprawę struktury bilansu, korzystny wpływ transakcji zabezpieczających oraz polityki depozytowej kształtowanej w większym stopniu przez rynek, co należy uznać za wyróżniające cechy w sektorze. Ponadto spodziewamy się w przyszłym roku powrotu banku do wypłaty dywidendy" - napisano.