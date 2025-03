Przybywa pozwów o darmowy kredyt. Będzie ich jeszcze więcej?

– Wartość roszczeń w tych pozwach jest relatywnie nie tak duża, więc może nie będą one skutkować dużymi kosztami dla banków – mówi analityk. Do tego trzeba dodać fakt, że sankcja kredytu darmowego stosunkowo szybko się przedawnia (można ją wykorzystać maksymalnie do roku po wykonaniu umowy kredytu), a banki od pewnego czasu przykładają szczególną uwagę do konstrukcji swojej oferty, tak by unikać najczęstszych wskazywanych przez klientów błędów.

– Wydaje się, że pozwów dotyczących SKD może przybywać, choć to, z jaką dynamiką, zależeć będzie od ostatecznego ukształtowania się linii orzeczniczej – komentuje z kolei Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. Jego zdaniem na razie sytuacja jest płynna, kancelarie i ich klienci w pewnym sensie testują, jak daleko mogą sięgać ich roszczenia, banki bronią się w sądach, a ważne wyroki (np. ten TSUE z lutego br.) każda ze stron interpretuje korzyścią na swoją stronę.

Czytaj więcej Banki Czy marże kredytowe w bankach są za wysokie? W kampanii wyborczej zaczął pojawiać się wątek banków, które „śpią na pieniądzach” i obławiają się na drogich kredytach mieszkaniowych. Środowisko jest zaniepokojone i zawczasu rusza z kontrofensywą.

Próby podważania kredytów z WIBOR

A co z „darmowymi kredytami mieszkaniowymi”, czyli próbami podważenia złotowych kredytów hipotecznych opartych na stawce WIBOR? To sprawy dużo cięższej wagi niż SKD (nawet większej niż saga frankowa) i liczba pozwów też rośnie dosyć dynamicznie, ale nie jest duża. Przykładowo, w PKO BP na koniec 2024 r. było ich 347, czyli ponad dwa razy więcej niż na koniec 2023 r., w ING BSK – 196 (też wzrost o ponad 100 proc. rok do roku).

Związek Banków Polskich wylicza, że łącznie takich postępowań na koniec minionego roku było 1532, wobec 588 na koniec 2023 r. Środowisko ma jednak dużą nadzieję, że problem nie będzie narastał. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żaden z organów publicznych nie poparł roszczeń formułowanych przez złotowiczów (w odróżnieniu od sprawy frankowiczów). Po drugie, niemal wszystkie sprawy w kwestii WIBOR są negatywnie rozpatrywane przez sądy.

– A jedna z dużych kancelarii wycofała się z prób kwestionowania złotowych kredytów mieszkaniowych z WIBOR, przyznając, że podstawy do tego są wątpliwe, a szanse na wygraną w sądzie – niskie – mówi nam jeden z ekspertów rynku. – Zobaczymy, co dalej, ale na razie na szczęście nie widać tu przełomu, który przyniósłby niebezpieczne konsekwencje dla sektora – dodaje.