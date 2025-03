Wzbiera fala roszczeń o darmowy kredyt

Czytaj więcej Analizy rynkowe Przybywa pozwów o darmowy kredyt. Będzie ich jeszcze więcej? Szybko rośnie liczba spraw sądowych, w których Polacy chcą wywalczyć brak odsetek przy pożyczkach konsumenckich. W zdecydowanej większości przypadków banki okazują się jednak górą. Czy odstraszy to kolejnych chętnych?

Pytanie, co dalej? Kancelarie prawne, reprezentujące interesy konsumentów, są przekonane, że czeka nas lawina pozwów o uruchomienie SKD, co daje prawo do spłaty tylko kapitału kredytu, bez żadnych odsetek i prowizji. Zwłaszcza po lutowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jakoby miał szeroko otworzyć drzwi Polakom do darmowego kredytu.

Zupełnie inaczej ten wyrok interpretuje jednak Związek Banków Polskich. Prezes ZBP Tadeusz Białek podkreślał, że TSUE jedynie potwierdził to, co jest zapisane w polskim prawie. I o żadnym przełomie nie ma mowy.

– Na razie sytuacja jest płynna, kancelarie i ich klienci testują, jak daleko mogą sięgać ich roszczenia, banki bronią się w sądach, a ważne wyroki są różnie interpretowane – komentuje Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. – Na wyklarowanie się sytuacji trzeba zaczekać, aż ukształtuje się jednoznaczna linia orzecznicza w sądach krajowych – dodaje.