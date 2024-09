Kiedy złoto będzie po 3000 dolarów za uncję?

„Zakładając, że wzrost cen metali szlachetnych będzie kontynuowany, to możliwe jest dojście do tegorocznych minimów, czyli do poziomu 76. Były to również minima w 2023 i 2022 r. Wieloletnie minimum było na poziomie 64 w 2021 r. Warto obserwować ten wskaźnik, bo często przebywa w konsolidacji, co daje klarowne sygnały, który metal wybrać do zakupu. Dojście do 76 sugerowałoby wymianę srebra na złoto, natomiast obecnie wydaje się, że srebro jest lepszym wyborem” – pisał w komentarzu dla „Parkietu” Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami Superfund TFI.

Prognozy cenowe

– Potwierdzają się zatem prognozy od dłuższego czasu publikowane przez wielu analityków. Historycznie złoto zawsze zyskiwało bowiem na cięciach stóp procentowych. Obecnie większość najważniejszych banków centralnych świata rozpoczyna cykle obniżek, co będzie napędzało dalsze wzrosty ceny złota. Predykacje ekspertów zakładają, że na koniec 2025 r. osiągnie od 2700 do nawet 2900 USD za uncję – wskazuje Michał Tekliński, główny analityk Goldsaver.

Przekonanie o wyższych cenach złota w przyszłości jest też widoczne w pozycjach zajmowanych przez fundusze. „Rynek wygląda, jakby coraz mocniej potrzebował konsolidacji, ale musiałaby ona być głęboka, by wystraszyć fundusze hedgingowe, które utrzymują największy od 2020 r. zakład na ceny złota” – napisali analitycy Saxo Banku.

Mediana prognoz analityków, zebranych przez agencję Bloomberg, sugeruje, że na koniec 2024 r. uncja złota będzie kosztowała 2500 USD. Poszczególne prognozy wahają się od 2060 do 2750 USD za uncję. Mediana projekcji na koniec 2025 r. wskazuje natomiast, że cena złota będzie wynosiła wówczas 2525 USD za uncję. Najbardziej „niedźwiedzia” prognoza dla kruszcu sugeruje spadek ceny do 1950 USD za uncję (Panmure Gordon & Co.), a najbardziej „bycza” wzrost do 3050 USD za uncję (MFUG Bank).

W przypadku srebra mediana prognoz jest również dosyć konserwatywna. Mówi o 30 USD za uncję na koniec 2024 r., a poszczególne prognozy są w przedziale od 25 USD do 35 USD za uncję. Mediana projekcji na koniec 2025 r. jest na poziomie 32 USD za uncję. Najbardziej „niedźwiedzia” prognoza sugeruje 24,4 USD za uncję (Panmure Gordon & Co.), a najbardziej „bycza” wskazuje na 38,9 USD za uncję (Incrementum).

Banki centralne mocno pomagają kreować popyt na kruszec

Jednym z czynników napędzających w tym roku wzrosty cen złota są zakupy kruszcu przez banki centralne z całego świata. Wśród największych nabywców kruszcu jest Narodowy Bank Polski.