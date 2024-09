18 września amerykańska Rezerwa Federalna rozpoczęła cykl obniżek stóp procentowych dużym ruchem o 50 pkt baz., co zostało odebrane pozytywnie przez uczestników rynku.

Zapowiedziane są kolejne obniżki stóp, co będzie pozytywne dla ceny złota. Do obecnej hossy nie podłączyli się jeszcze mniejsi inwestorzy, o czym świadczy brak istotnych nabyć w funduszach inwe­stycyjnych typu ETF. Dlatego spodziewam się kontynuacji hossy na rynku złota, ponieważ pozostało jeszcze wielu potencjalnych nabywców.

Cena srebra w ostatnich miesiącach okazywała słabość w stosunku do ceny złota. Stosunek cen tych metali kolejny raz testował (9 września) silny opór na poziomie 90, czyli cena złota była 90 razy wyższa od ceny srebra. Obecny poziom tego wskaźnika wynosi 84. Zakładając, że wzrost cen metali szlachetnych będzie kontynuowany, to możliwe jest dojście do tegorocznych minimów, czyli do poziomu 76. Były to również minima w 2023 i 2022 r. Wieloletnie minimum było na poziomie 64 w 2021 r.

Warto obserwować ten wskaźnik, bo często przebywa w konsolidacji, co daje klarowne sygnały, który metal wybrać do zakupu. Dojście do 76 sugerowałoby wymianę srebra na złoto, natomiast obecnie wydaje się, że srebro jest lepszym wyborem.