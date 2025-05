Jeszcze większe odchylenie in minus widać na poziomie netto. Zysk rok do roku spadł o 47 proc. do 7,4 mln USD wobec 12,9 mln USD średnio oczekiwanych przez rynek (odchylenie o ponad 42 proc. in minus).

Czytaj więcej Technologie Dywidenda od Asbisu po raz ósmy Dystrybutor IT konsekwentnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W 2025 r. wypłaci dywidendę w tej samej wysokości co rok wcześniej.

Jakie są plany Asbisu

Władze Asbisu podkreślają, że po niezwykle wymagającym IV kwartale 2024 r., I kwartał 2025 r. udało się grupie zakończyć solidnymi przychodami, mimo wielu wyzwań z jakimi musiała się zmierzyć na głównych rynkach, takich jak Kazachstan i Ukraina. W przypadku Ukrainy negatywny wpływ na popyt ma trwająca wojna.

„Pomimo wszystkich trudności nasze podejście do tego rynku pozostaje niezmienne. Nadal inwestujemy w tym kraju, mając nadzieję, że intensywne rozmowy dyplomatyczne wkrótce zakończą wojnę i pozwolą nam właściwie rozwijać ten kraj i realizować naszą strategię” – czytamy w raporcie.

Regiony krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach Asbisu. W I kw. 2025 r. przychody uzyskane w regionie WNP spadły o 32,4 proc., podczas gdy sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej i innych głównych regionach znacznie wzrosła.

Spółka wyjaśnia, że głównym powodem niższej sprzedaży w regionie WNP są niezwykle trudne warunki, w szczególności na ważnym dla Asbisu rynku w Kazachstanie. Tam sprzedaż spadła o 45,6 proc. Był to spowodowane intensyfikacją szarej strefy. Za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów urządzenia trafiają na rynki bez odpowiedniej rejestracji. Nielegalni handlarze unikają kontroli fiskalnej i łamią prawo.