W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku Grupa wytworzyła łącznie 3,49 TWh energii elektrycznej, tj. o 9 proc. więcej niż analogicznym okresie 2024 r., kiedy to produkcja energii elektrycznej wyniosła 3,21 TWh. Wzrost wynika głównie z wyższej o 0,34 TWh produkcji ze źródeł konwencjonalnych (efekt sytuacji rynkowej), przy spadku produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W pierwszym kwartale 2025 r. segment OZE wyprodukował 0,42 TWh energii elektrycznej z elektrowni wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych, czyli o 11 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku (0,47 TWh). Spadek jest przede wszystkim konsekwencją niższej o 50 proc. rok do roku produkcji w elektrowniach wodnych wskutek słabszych warunków hydrologicznych oraz odstawienia części jednostek w następstwie powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. Pomimo znaczącego wzrostu mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych, na spadek łącznego wolumenu produkcji z OZE miała również wpływ zdecydowanie słabsza wietrzność (szczególnie w lutym) w porównaniu do 2024 r.

Dystrybucja napędza wyniki Taurona

W pierwszym kwartale 2025 r. Grupa wypracowała przychody na poziomie 9,3 mld zł. Okazały się więc one wyższe o 10 proc. od raportowanych w analogicznym okresie 2024 r., głównie w rezultacie osiągnięcia wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych. Po uwzględnieniu otrzymanych rekompensat wartość przychodów była na porównywalnym poziomie w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Z kolei koszty działalności Grupy w pierwszym kwartale br. były o 5 proc. niższe rok do roku, co wynikało przede wszystkim z niższych kosztów zakupu energii elektrycznej oraz niższych kosztów zakupu węgla (spadek cen rynkowych energii i surowców energetycznych).

Największy udział w EBITDA Grupy stanowi sektor Dystrybucja odpowiadający za 53 proc. łącznej EBITDA. Udział sektora Sprzedaż i Handel Hurtowy wyniósł 19 proc., segmentu Wytwarzanie 13 proc., segmentu OZE 8 proc., a segmentu Ciepło 5 proc. łącznej EBITDA Grupy.

W segmencie Dystrybucja EBITDA wzrosła o 21 proc. rok do roku co przede wszystkim wynikało z osiągnięcia wyższej marży na usłudze dystrybucyjnej, głównie wskutek wzrostu rok do roku średnioważonego kosztu kapitału (WACC), wyższej wartości regulacyjnej aktywów przyjętej w taryfie na rok 2025 oraz pozytywnego wpływu rozliczeń w ramach konta regulacyjnego w 2025 r.

Wyższy rok do roku wynik EBITDA sektora Wytwarzanie jest konsekwencją uzyskania wyższej marży na sprzedaży energii elektrycznej dzięki poprawie wolumenu sprzedaży energii elektrycznej, co z kolei było efektem wyższej kontraktacji na rynku terminowym oraz większego zapotrzebowania ze strony operatora systemu przesyłowego. Dodatkowo do osiągnięcia wyższej marży na energii elektrycznej przyczyniły się uzyskane dodatkowe przychody z tytułu mocy bilansujących związane ze zmianą, od czerwca 2024 r., zasad funkcjonowania rynku bilansującego.