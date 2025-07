Trudne lato dla deponentów: banki będą wyprzedzać obniżki stóp

Ekonomiści mBanku nieco studzą optymizm. Wprawdzie zauważają, że według projekcji inflacji RPP może sobie pozwolić dodatkowo na jeszcze jedno lub dwa cięcia i wrzesień wydaje się dobrym miesiącem na powtórkę, podobnie jak listopad. Ale… – Później mogą zacząć się schody z uwagi na zatrzymanie dezinflacji towarów oraz coraz bardziej widoczne symptomy rozruszania strefy euro, a więc pośrednio też naszego eksportu, operującego jako długo niewidziany dodatek do konsumpcji i aktywności inwestycyjnej – zauważają. To według specjalistów z mBanku pewnie oznacza rewizję prognoz w górę, co przy wciąż luźnej sytuacji fiskalnej i inflacji powoli zawijającej w górę (ścieżki w projekcji będą startować z okolic 2,5 proc. wyżej) przystopuje entuzjazm do cięcia stóp. – Wreszcie nie zapominajmy o ewentualnie inflacyjnym wpływie wejścia ETS2 wraz z początkiem 2027 r. Utrzymujemy przekonanie, że w tym cyklu nie zejdziemy poniżej 4 proc. – uważają ekonomiści.

Problemy deponentów

A banki mają już w pamięci dwie tegoroczne obniżki stóp i antycypują dwie kolejne – czyli obniżają oprocentowanie depozytów. To jeden z powodów do obaw ich depozytowych klientów. Drugi to taki, że w czerwcu codzienne zakupy zdrożały rok do roku o 5,8 proc. To oznacza, że kolejny miesiąc z rzędu dynamika wzrostu cen delikatnie idzie w górę. Według cyklicznie wydawanego raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych” dotyczyło to 17 kategorii, w tym żywności, napojów (bezalkoholowych i alkoholowych) oraz pozostałego asortymentu, np. chemii gospodarczej i artykułów dla dzieci. W maju ogólna podwyżka rok do roku wyniosła 5,7 proc., a w kwietniu – 5,6 proc. Na pierwszym miejscu w rankingu drożyzny tym razem znalazły się słodycze i desery ze średnim wzrostem rok do roku o 16,1 proc. Na drugiej pozycji są artykuły tłuszczowe (masło, margaryna, olej itd.), które podrożały o 15,7 proc. Na trzeciej pozycji są używki (kawa, herbata, alkohole itd.) z wynikiem 14,8 proc.

Możliwe zatem, że będziemy mieli powtórkę z lutego bądź kwietnia, kiedy mocno w górę szły depozyty bieżące, a terminowe stały w miejscu lub spadały.