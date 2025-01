Asbis: jesteśmy pełni nadziei na 2025 r.

O ponad 5 proc., do 20 zł, drożały w środę akcję Asbisu. Uwagę zwracał wysoki obrót. Jego wartość tylko w pierwszej połowie sesji zbliżyła się do 20 mln zł. Impulsem do wzrostów notowań była informacja o sprzedaży za grudzień.

Według wstępnych szacunków grupa wypracowała w tym okresie 383 mln USD przychodów wobec 328 mln USD w grudniu 2023 r., co oznacza wzrost o prawie 17 proc. Był to rekordowy miesiąc dla Asbisu w 2024 r. (to, zważywszy na sezonowość, nie powinno dziwić). W listopadzie 2024 r. przychody wyniosły 306 mln USD, wobec 305 mln USD w listopadzie 2023 r.