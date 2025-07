W czerwcu 2025 r. sprzedaż koksu wyniosła 0,26 mln ton, co stanowi 99,5 proc. planu miesięcznego; sprzedaż węgla koksowego – 0,82 mln ton, czyli 92,8 proc. planu, a sprzedaż węgla ogółem – 0,93 mln ton (89,4 proc. planu).

Zgodnie z polityką handlową JSW sprzedaż węgla koksowego oparta jest głównie na kontraktach wieloletnich z ograniczoną możliwością bieżącej korekty, co przy niskiej aktywności na rynku spot skutkowało przesunięciami sprzedażowymi.

Spadek przychodów ze sprzedaży

Niekorzystnie na spółkę działają jednak czynniki zewnętrzne, jak spadek ceny węgla. Sprzedaż produktów w II kwartale spadła pod wpływem globalnych tendencji. Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych wyniosła 682,98 zł za tonę, co oznacza spadek o 8,5 proc. kwartał do kwartału. Cena koksu wyniosła 1038,48 zł za tonę, czyli o 1,4 proc. mniej niż w I kwartale. W konsekwencji szacunkowe przychody JSW wyniosły ok. 2,76 mld zł, co oznacza spadek o 4,8 proc. względem I kwartału (2,901 mld zł), w tym: ok. 1,848 mld zł ze sprzedaży węgla, ok. 766 mln zł ze sprzedaży koksu oraz ok. 81,4 mln zł ze sprzedaży produktów węglopochodnych.

To, co działa jednak na niekorzyść spółki, to utrzymująca się na relatywnie niskim poziomie cena węgla koksującego w przedziale 170–180 dolarów za tonę. – Średnio- i długoterminowe prognozy także nie napawają optymizmem. W Chinach jesteśmy świadkami spadku produkcji stali i cementu. – W efekcie będzie mniejszy popyt na węgiel koksujący. Obserwujemy tam także lekkie nadwyżki węgla z własnego wydobycia. To oznacza, że będą mniej importować z zewnątrz. To będzie miało wpływ na cenę węgla koksującego, która będzie utrzymywać się na niskim poziomie, co jest złą prognozą dla JSW – mówi analityk i dodaje, że na niekorzyść spółki działa także silna pozycja złotego. – Dlatego też w 2Q25 wyniki JSW pod względem EBITDA będą ujemne i firma będzie notować straty – mówi Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.