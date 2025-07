Pepco Group podtrzymało też całoroczne założenia dot. wzrostu przychodów i EBITDA oraz otwarć kolejnych placówek.

Sprzedaż ma rosnąć

– Utrzymujący się rozwój grupy, jej silny potencjał zysków, mocna generacja gotówki oraz przekonanie zarządu, że obecna wycena akcji w znacznym stopniu nie odzwierciedla przyszłych perspektyw spółki, są podstawą do podjęcia decyzji o rozpoczęciu programu skupu akcji własnych o wartości do 50 mln euro, z myślą o dalszym zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy – zapowiada Stephen Borchert, prezes Pepco Group.

Dynamika przychodów i bazowej EBITDA (MSSF 16) ma sięgać wysokiego, jednocyfrowego poziomu, natomiast w roku obrotowym 2025 (październik 2024-wrzesień 2025) przybyć ma 250 nowych sklepów netto.

– Nasze marki Pepco i Dealz osiągają solidne wyniki zgodnie ze swoimi celami. Wcześniej przedstawiliśmy założenia, zgodnie z którymi marka Pepco osiągnie w roku obrotowym 2025 wzrost rok do roku przychodów i bazowej EBITDA (MSSF 16) na wysokim, jednocyfrowym poziomie, co podtrzymujemy. Dealz analogicznie ma osiągnąć wyniki zgodne ze wcześniejszymi informacjami, z całorocznym wynikiem EBITDA (MSSF 16) w wysokości około 30 mln euro – zapowiada zarząd.

Pepco Group pochwaliła się 2,7-proc. wzrostem przychodów (przy stałym kursie walutowym) w III kwartale roku obrotowego 2024/25, które sięgnęły 1424 mln euro. Po wyłączeniu sieci Poundland, sprzedanej 12 czerwca, sprzedaż wzrosła o 7,7 proc., do 1078 mln euro. Przychody samej sieci Pepco wyniosły w omawianym okresie 997 mln euro, czyli zwiększyły się o 7,4 proc., natomiast sprzedaż sieci Dealz wzrosła o 11,2 proc., do 80 mln euro. Sprzedaż porównywalna (like for like) w Pepco i Dealz Poland wzrosła łącznie o 2,6 proc., zaś marża brutto poprawiła się o 180 pkt baz. rok do roku. Jak podano, na wyniki złożyły się: lepsza dostępność towarów, większe skoncentrowanie się na cenach najlepiej sprzedających się produktów oraz ulepszony asortyment.