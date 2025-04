Asbis dobrze zaczął rok. Sprzedaż odbija

Notowania Asbisu podczas wtorkowej sesji zyskiwały na wartości. Po południu akcje drożały o ponad 4 proc., do 24,9 zł. Inwestorzy pozytywnie ocenili opublikowane wyniki za marzec 2025 r. Spółka wypracowała 276 mln USD przychodów wobec 252 mln USD rok temu. To oznacza, że rok do roku przychody urosły o ponad 9 proc. Był to najlepszy marzec pod względem sprzedaży w całej historii Asbisu. Lepszy od rekordowego marca 2023 r. o prawie 3 proc.