O blisko 40 proc. wzrosły w tym roku akcje Quercusa TFI. W poniedziałkowe przedpołudnie papiery TFI zyskują 2,5 proc., sięgając 8,1 zł. Zwyżki są pokłosiem publikacji wyników kwartalnych.

Jak podano, skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w III kwartale wyniosły 34,5 mln zł wobec 25,2 mln zł przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto we wspomnianym okresie wyniósł 7,9 mln zł, co oznacza 71-proc. zwyżkę rok do roku.

Branża funduszy inwestycyjnych w Polsce korzysta z gigantycznej nadpłynności w sektorze bankowym. Klienci przesuwają środki z depozytów do funduszy. Sprzyjają bardzo dobre wyniki inwestycyjne, szczególnie najbezpieczniejszych funduszy dłużnych – komentuje Piotr Płuska, wiceprezes Quercusa TFI. - W br. aktywa pod zarządzaniem wzrosły nam do 6 mld zł, czyli o 36 proc. Miało to pozytywne przełożenie na wyniki finansowe samego Quercusa TFI. Także DI Xelion zanotował znaczący wzrost zysku do 3,7 mln zł, (o 99 proc. rok do roku) – dodaje. Jak podano, w wynikach nie jest jeszcze ujęta rezerwa na opłatę zmienną, sięgająca na koniec września 16,3 mln zł.

Quercus jest liderem zwyżek w sektorze. Skarbiec Holding, właściciel TFI, osunął się od początku roku o 19,6 proc., a jego akcje kosztują w poniedziałek 20,5 zł. Kurs Altusa, właściciela Rockbridge TFI, urósł w tym roku o 8,3 proc. Akcje Caspara AM są zaś 1,2 proc. pod kreską od początku roku.