Obniżka będzie, ale nie wiadomo kiedy

Jens Spahn, lider grupy parlamentarnej chadeckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) kanclerza Friedricha Merza, powiedział, że celem pozostaje znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej dla wszystkich. – Ale chcemy również zdrowych finansów – powiedział w wywiadzie dla publicznego nadawcy ARD. – Po trzech latach recesji można to zrobić tylko stopniowo – dodał. – Chcielibyśmy zrobić więcej.

Spahn argumentował, że gospodarstwa domowe nadal odczują ulgę kosztową do 2026 r., kiedy rząd planuje obniżyć opłaty sieciowe i znieść podatek od magazynowania gazu. – Pierwszy krok w kierunku realizacji obietnicy zostanie wykonany – powiedział, odnosząc się do umowy koalicyjnej między koalicją CDU/CSU a socjaldemokratami (SPD), która obiecała obniżyć koszty energii i podatki od energii elektrycznej „dla wszystkich".

Ale skoro koalicja już zobowiązała się do wzięcia na siebie dodatkowych 500 miliardów euro długu rządowego, z czego jedna piąta jest przeznaczona na zieloną transformację, nie wiadomo, kiedy można się spodziewać tego momentu.

Michaela Engelmeier, szefowa stowarzyszenia społecznego SoVD, opisała anulowanie obniżki podatków jako „fatalny sygnał". Konsumenci potrzebowali „namacalnej ulgi" – powiedziała niemieckiej agencji prasowej dpa.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Więcej optymizmu w Niemczech, indeks Ifo rośnie szósty miesiąc z rzędu Morale niemieckich przedsiębiorców w czerwcu poprawiło się bardziej niż oczekiwano, co może oznaczać punkt zwrotny dla największej gospodarki Europy, gdyż niższe koszty pożyczek i rządowy pakiet fiskalny zwiększają zaufanie.

Koalicja nie doszła do porozumienia

Grupa lobbingowa przemysłu energetycznego – Federacja Niemieckiego Przemysłu Energetycznego i Wodnego (BDEW) – skrytykowała decyzję: – Nowy rząd rozpoczyna kadencję od złamania obietnicy – skomentowała szefowa BDEW Kerstin Andreae. Grupa lobbingowa wzywała do obniżenia podatku od energii elektrycznej do europejskiego minimum dla wszystkich już od kilku lat, ponieważ zachęciłoby to do inwestycji w przyjazne dla klimatu technologie, takie jak pompy ciepła lub pojazdy elektryczne – argumentowała Andreae w oświadczeniu.