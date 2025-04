Ale recesja wywołana przez Trumpa może być wszystkim tym i czymś gorszym – uważa Lindsay Oqwens, o czym pisze na łamach RollingStones. Po pierwsze, rodziny zazwyczaj odczuwają ulgę w kwestii cen podczas recesji, ponieważ popyt spada. Ale całkiem możliwe, że podczas recesji Trumpa moglibyśmy zobaczyć utrzymujące się wysokie ceny, a nawet niedobory, z powodu jego taryf. Ta toksyczna kombinacja — wyższe bezrobocie, niższy wzrost i wyższa inflacja — nazywana jest „stagflacją” i jeszcze bardziej utrudnia zadanie Rezerwy Federalnej, jakim jest zarządzanie stopami procentowymi i walka ze spadkiem. I chociaż recesje zawsze mocno uderzają w małe przedsiebiorstwa, ta może być wydarzeniem na poziomie wyginięcia dla firm, które nie mają takiej samej mocy negocjowania umów z gigantycznymi globalnymi dostawcami i hurtownikami, jak ich więksi odpowiednicy.

Cięcia zatrudnienia dokonane przez Elona Muska doprowadziły do tego, że Amerykanie, którzy stracą pracę lub zobaczą spadek dochodów, będą mieli trudniejszy dostęp do kluczowych programów sieci bezpieczeństwa, na które zazwyczaj mogą liczyć w trudnych czasach. Z powodu cięć w Social Security Administration, Health and Human Services Department, United States Department of Agriculture i innych, rodziny, które potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego, pomocy żywnościowej i czeków Social Security, już borykają się z opóźnieniami. Zaległości te będą tylko rosły w miarę wzrostu potrzeb w czasie recesji.

A Republikanie w Kongresie właśnie przyjęli budżet, który obniżyłby finansowanie Medicaid i SNAP (pomoc żywnościowa), dwóch programów sieci bezpieczeństwa, które będą niezbędne dla milionów Amerykanów w czasie recesji.

Podczas gdy recesje zazwyczaj zwiększają nierówności, ta może być jeszcze bardziej nierówna niż zwykle. Amerykańska klasa robotnicza poniesie nieproporcjonalnie duże straty wynikające z podwyżek cen i utraty miejsc pracy, podczas gdy najbogatsi Amerykanie będą gotowi skorzystać z ulg podatkowych wartych biliony dolarów, które Republikanie w Kongresie starają się przedłużyć pod koniec tego roku.