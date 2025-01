Złoto i bitcoin dają większą równowagę portfela inwestycyjnego

· Portfel 60-40 z 40-proc. zawartością złota zamiast 40 proc. obligacji osiągnął porównywalny współczynnik Sharpe'a w ciągu ostatnich 50 lat. W krótszych okresach alternatywny portfel ze złotem często osiąga lepsze wyniki.

· Zmienność obligacji w stosunku do akcji wzrosła do najwyższego poziomu od ponad 20 lat.

· Historycznie rzecz biorąc, korelacja między stopą zwrotu z akcji i obligacji była raczej dodatnia niż ujemna.

Kiedy przy konstrukcji portfela uwzględni się inflację, należy cofnąć się o ponad 20 lat, aby znaleźć rozsądne zyski z obligacji w tradycyjnym zestawie. Wprowadzenie tych danych do „neutralnego” modelu optymalizacyjnego często skutkuje alokacją obligacji znacznie mniejszą niż 40 proc. – Połączenie globalnego rozwoju (finansowego) i twardych danych doprowadziło mnie do nazwania tej strukturalnej zmiany w portfelach inwestycyjnych Wielkim Przywróceniem Równowagi. Chociaż kluczowym elementem jest trwająca dewaluacja walut fiducjarnych, termin ten dokładniej oddaje szerszy trend. Stanowi strategiczną zmianę alokacji aktywów, napędzaną zarówno dynamiką branży, jak i czynnikami zewnętrznymi – podsumowuje Blokland.

Bitcoin może mocno potanieć

Tymczasem rentowność 10-letnich Treasuries spadła we wtorek o ponad 4 punkty bazowe do 4,566 proc., gdy inwestorzy przetrawili powrót prezydenta Donalda Trumpa do Białego Domu i mnóstwo nowych zarządzeń wykonawczych. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych utrzymała się na niemal stałym poziomie 4,272 proc.