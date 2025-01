Donald Trump wchodzi na scenę. Co dalej z amerykańskimi akcjami?

Oczekiwania wobec nowego prezydenta USA są spore, ale inwestorzy w ostatnim czasie już nie są tak skłonni do zakupów amerykańskich akcji.

Trump z własną walutą

Gwiazdą ostatnich tygodni był bitcoin, choć zwolennicy kryptowalut nie doczekali się w inaugurującym prezydenturę wystąpieniu odniesienia do cyfrowych walut, a tym bardziej użycia bitcoina do rządowych rezerw. Smaczku dodaje fakt, że Donald Trump w przeddzień objęcia prezydentury wypuścił na rynek tzw. memecoina TRUMP, którego kapitalizacja dość szybko liczona była w miliardach dolarów. Jak może to wpłynąć na zaufanie do nowego prezydenta i co dalej z nastawieniem inwestorów do ryzykownych aktywów? Poniedziałek był dniem wolnym od handlu w USA. Sesja wtorkowa rozpoczęła się od zwyżkowego otwarcia, po którym szybko kupujący zarządzili odwrót. To dopiero pierwsze reakcje na zapowiedzi Trumpa, albo też ziszczenie się częstego proroctwa rynkowych obserwatorów na ten rok, czyli wysokiej zmienności.

– Donald Trump przed zaprzysiężeniem swojej prezydentury wypuścił na rynek memecoina TRUMP, a rynkowi spekulanci rzucili się na zakupy, pompując jego wycenę o tysiące procent. Kapitalizacja w szczytowym momencie przekroczyła nawet 15 mld dol.! Rynek krypto dostał to, co lubi najbardziej, czyli ogromną zmienność i wysokie stopy zwrotu w krótkim czasie – komentuje Michał Paul z Superfund TFI. Chwilę później swoją kryptowalutę wypuściła też Melanie Trump, co tym razem rynek przyjął już z nutą zażenowania i niedowierzania. – Efektem tych działań było wyssanie płynności z innych altcoinów i pogłębienie się różnicy dyskonta między notowaniami bitcoina, któremu wydatnie pomagają między innymi zakupy do ETF-ów i przez spółkę Microstrategy, oraz całej reszty rynku, która ma ewidentny problem z utrzymaniem tempa – tłumaczy ekspert.