Gwałtowny wzrost płac w strefie euro testem dla obniżek stóp EBC

Wzrost wynagrodzeń może osłabić oczekiwania na obniżkę stóp EBC

Dane pojawiają się niecałe cztery tygodnie przed ostatnim w tym roku posiedzeniem EBC dotyczącym polityki, podczas którego możliwe jest obniżenie stopy depozytowej po raz czwarty. Wzrost wynagrodzeń może jednak osłabić oczekiwania inwestorów i analityków dotyczące serii obniżek stóp procentowych w 2025 r.

Chociaż większość decydentów zasygnalizowała, że ​​prawdopodobne są dalsze cięcia, szczególnie w obliczu trudności gospodarczych w zakresie nabrania dynamiki, tempo i zakres stają się coraz bardziej kontrowersyjne. Niektórzy chcą szybkich posunięć, aby wesprzeć działalność i uniknąć spadku inflacji poniżej poziomu. Inni wzywają do ostrożności, głównie ze względu na utrzymującą się presję cenową w sektorze usług, w którym wzrost płac pozostaje silny.

EBC prognozuje gwałtowne spowolnienie wzrostu wynagrodzeń w latach 2025 i 2026, co pomoże w trwałym powrocie inflacji do celu na poziomie 2 proc.

Wynagrodzenia rosną najszybciej w Niemczech

W Niemczech wynagrodzenia negocjowane, łącznie z umowami dodatkowymi, wzrosły w trzecim kwartale o 8,8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym – to najszybsze tempo od 1993 r., podał Bundesbank. Stwierdzono jednak również, że okres ten mógł być szczytem podwyżek płac, więc jest mało prawdopodobne, aby to tempo było trwałe. Jednak niektórzy analitycy przewidują gwałtowny wzrost, także ze względu na rozwój sytuacji w Niemczech. Może to sprawić, że niektórzy decydenci będą ostrożni w kwestii szybszego i agresywnego łagodzenia polityki pieniężnej, choć inni niepokoją się walką regionu o zwiększenie produkcji.

Bundesbank spodziewa się stagnacji w największej gospodarce Europy w tym kwartale po nieoczekiwanym wzroście w trzecim kwartale. Jednocześnie inflacja prawdopodobnie mocno przyspieszy ze względu na efekt bazy.

– Słabość gospodarcza niemieckiej gospodarki prawdopodobnie będzie się utrzymywać – czytamy w raporcie. – Nadal istnieją czynniki takie jak wysoka niepewność, stosunkowo wysokie koszty finansowania i niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych w przemyśle, które wpływają na skłonność do inwestycji.