Po huraganach obligacje katastroficzne przyniosą poważne straty

– Jeśli Milton zada bezpośredni cios Tampie, straty ubezpieczone mogą wynieść od 40 miliardów do 150 miliardów dolarów, co odpowiada stratom na rynku obligacji typu cat na poziomie od 2 proc. do 15 proc. – powiedział Steiger. Jak dodał, w „najlepszym scenariuszu”, w którym burza dotrze dalej na południe, wzdłuż wybrzeża Florydy, prawdopodobna ubezpieczona strata może wynieść od 15 do 60 miliardów dolarów, a straty na rynku obligacji typu cat – od zera do 4 proc.

Tanja Wrosch, dyrektor ds. zarządzania portfelem obligacji typu cat w Twelve Capital AG twierdzi, że jeśli Milton uderzy czołowo w Tampę jako poważny huragan, straty w obligacjach katastroficznych „będą bardziej znaczące niż w przypadku Iana”. Szwajcarski zarządzający aktywami ma portfel o wartości 5 miliardów dolarów, w tym obligacje katastroficzne o wartości 3,8 miliarda dolarów.

– Ważnym elementem Milton będzie fala sztormowa – powódź z oceanu – powiedziała. Według Twelve Capital obecny konsensus wśród prognostów jest taki, że huragan dotrze na ląd na południe od Tampy.

Straty inwestorów na pokrycie roszczeń ubezpieczeniowych.

Obligacje katastroficzne, które przenoszą ryzyko zdarzeń pogodowych na inwestorów, oferują wysokie nieskorelowane zyski, przynajmniej w latach z niewielkimi szkodami. W ciągu ostatnich 20 lat indeks osiągnął średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 7,3 proc. Obligacje, zwane w branży obligacjami typu cat, są emitowane przez ubezpieczycieli i reasekuratorów w celu zapewnienia ochrony finansowej przed najpoważniejszymi klęskami żywiołowymi. Inwestorzy, którzy kupią obligacje, mogą zyskać duże zyski, jeśli nie nastąpi z góry określone zdarzenie, ale mogą stracić dużą część swojego kapitału, jeśli tak się stanie. Straty te wykorzystywane są na pokrycie roszczeń ubezpieczeniowych.

Jak wynika z analizy dostarczonej przez Preqin, potencjalne straty Miltona i Helene z tytułu obligacji typu cat oznaczałyby wyraźną zmianę sytuacji na rynku długu, który w ubiegłym roku stanowił podstawę najbardziej dochodowej strategii funduszy hedgingowych. Indeks Swiss Re Global Cat Bond Index wzrósł w 2023 r. o 20 proc., przewyższając zwroty z innych kluczowych rynków instrumentów dłużnych.

W 2022 roku Ian spowodował ubezpieczone straty o wartości około 60 miliardów dolarów. Milton może spowodować szkody i straty o wartości od 60 do 75 miliardów dolarów, a niektóre modele wykazują łączny zasięg aż do 150 miliardów dolarów, powiedział Chuck Watson, specjalista ds. modelowania katastrof w Enki Research, w poście X.